NHL otřásá tyranie trenérů i fanoušků. Rasismus a ponižování mají ve slavné lize dlouhou historii

Nejslavnější hokejová liga světa NHL se v posledních týdnech potýká se skandálem, o kterém se sice vědělo dlouho, mluvilo se o něm ale spíše za zavřenými dvěřmi. Postupně vychází najevo, že trenérské špičky ve svém oboru nemotivují svěřence zrovna podle etikety a hráči už odmítají déle mlčet. New York 7:36 4. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V roce 2014 se fanouškům Bostonu znelíbil P. K. Subban, který tehdy oblékal dres Montrealu a „dovolil si“ ve vyřazovací části proti jejich týmu vstřelit vítěznou branku. | Zdroj: Profimedia

Vše odstartoval příspěvek Akima Aliua, někdejšího hráče Calgary, který na svém twitteru napsal, že se stal několikrát terčem rasistických urážek ze strany Billa Peterse. Uběhlo pár dní a kouč nabídl sám od sebe vedení Flames rezignaci, kterou klub přijal. Čeští hokejisté Michael Frolík a David Rittich byli rázem bez trenéra.

V následujícím týdnu ale začali mluvit i další hokejisté, kteří v minulosti zažili ponižování ze strany vedoucího muže v jejich týmu. Ne vždy se ale jednalo o hráče tmavé pleti.

„Pod mým prvním koučem v NHL jsem si prošel opravdu špatnými věcmi, přestože věděl o tom, co jsem si prožil jako dítě,“ připomněl na sociální síti Patrick O'Sullivan, který byl v minulosti psychicky a fyzicky zneužíván svým otcem. Jeho kritika mířila na asistenta trenéra Chicaga Marca Crawforda, jehož chování NHL aktuálně prošetřuje.

Proti Crawfordovi, který byl v roce 1995 vyhlášen trenérem roku v NHL a rok nato dovedl Colorado ke Stanley Cupu, vystoupili i další hráči. „Kopl mě, škrtil a tahal za dres,“ vzpomínal před rokem bývalý obránce Brent Sopel, jenž pod ním hrál ve Vancouveru i v Los Angeles.

Nehezké věci začaly vyplouvat i na adresu Mikea Babcocka, který byl kvůli neuspokojivým výsledkům nedávno odvolán od týmu Toronta. Podle jeho bývalého svěřence Johana Franzéna, se kterým kdysi společně působili v Detroitu, je Babcock sice dobrý trenér, ale „nejhorší osobnost, kterou kdy v životě potkal“. Franzén v obsáhlém rozhovoru pro švédský web popsal, že je to tyran, který napadá lidi a je jedno, jestli je to hráč, nebo kdokoliv jiný.

Pohled do historie

Willie O'Ree se v roce 1958 stal vůbec prvním hráčem tmavé pleti, který se probojoval do slavné NHL. V dresu Bostonu debutoval proti Montrealu, a jak sám později prozradil v jednom z rozhovorů, mezi fanoušky jeho přítomnost vzbuzovala rozporuplné reakce.

„Viděl jsem, jak si na mě ukazují prstem. Hele, to je ten černoch, on hraje za Bruins,“ popisoval O'Ree a to byl jen začátek. Když se později s týmem představil v New Yorku ve slavné Madison Square Garden, fanoušci ho zasypali rasistickými urážkami, ještě než vůbec vstoupil na ledovou plochu.

„Pokaždé, když jsem se objevil na ledě, čelil jsem rasistickým urážkám kvůli barvě mé pleti,“ ale ustál to. „Pouštěl jsem je jedním uchem dovnitř a druhým ven,“ vyprávěl čtyřiaosmdesátiletý rodák z Kanadského městečka Fredericton.

Zpátky v 21. století

V roce 2003 byl pokutou 50 tisíc dolarů (v přepočtu asi 1,2 milionu korun) potrestán juniorský hokejový tým Sault Ste. Marie Greyhounds. Důvodem byly rasistické urážky hlavního trenéra Johna Vanbiesbroucka směrem ke kapitánovi vlastního týmu Trevoru Daleymu. Kouč o den později na svoji funkci rezignoval.

Rok 2011 poznamenal další rasově motivovaný incident. Během exhibičního zápasu NHL mezi Philadelphií a Detroitem, který se konal v Londýně, někdo z fanoušků hodil na led slupku od banánu. Stalo se to v momentě, když Wayne Simmonds během nájezdu překonal brankáře Red Wings.

O rok později se terčem rasistických urážek stal hráč San Jose Joel Ward, který v nastaveném čase vstřelil branku Washingtonu a pomohl Sharks vyřadit je v play-off. Fanoušci Capitals mu to dali na sociálních sítích „pořádně sežrat“.

V roce 2014 se fanouškům Bostonu znelíbil P. K. Subban, který tehdy oblékal dres Montrealu a „dovolil si“ ve vyřazovací části proti jejich týmu vstřelit vítěznou branku.

Loni to odnesl útočník Washingtonu Devante Smith-Pelly, kterého skupina fanoušků Chicaga na tribuně urážela přímo během utkání. „Basketbal, basketbal, basketbal!“ skandovala čtyři individua v ochozech. Rozhodčí však na urážky upozornil ostrahu a ta hříšníky okamžitě vyvedla.

V letošním roce byl zatím na stadionech klid, ale na sociálních sítích se opět objevili „hrdinové od klávesnic“ a na paškál si vzali hráče San Jose Evandera Kanea.

„Zůstaň u basketbalu!“ napsal mu jeden z jeho sledujících na instagramu. „Mám basket rád, ale moje povolání je HOKEJ,“ odpověděl mu Kane, se kterým v týmu působí i dva čeští hráči Tomáš Hertl a Radim Šimek.

Rasismus pochopitelně nepociťují jen hokejisté, ale i fotbalisté a další profesionální sportovci tmavé pleti. I když klub, jehož příznivci se podobných prohřešků dopustí, vyfasuje vysokou pokutu nebo na čas zakáže účast fanouškům na utkáních, úplně vymýtit se ho bohužel asi nikdy nepodaří.