Hokej, tréninková hala a stadion. Češi vyhlíží restart NHL. Není to úplně růžové, tvrdí Gudas

Východ a západ Kanady - to jsou místa, kde se bude dohrávat přerušená sezona NHL. Hokejisté ale vyhlížejí nejen zázemí v Torontu a Edmontonu, ale třeba také červencový kalendář.

Generální komisionář NHL Gary Bettman už dříve mluvil o tom, že hráči budou ve městě uzavření prakticky v trojúhelníku - hotel, tréninková hala a stadion na zápasy.

„Řeší se hlavně letadla, protože v každém státě je to myslím trochu jiné,“ říkal útočník Caroliny Martin Nečas.

Situace stále napjatá

Pokud by byla karanténa po cestě letadlem čtrnáctidenní, situace by byla jen těžko řešitelná. Dva týdny - pravda - bez jednoho dne - uběhnout mezi startem tréninkového kempu a datem, kdy se mohou týmy stěhovat do Edmontonu a Toronta. Jenomže to už jsme na konci července a play off začne ani ne týden od chvíle, kdy se hotely budou plnit hokejisty.

„Když se kouknete na zprávy, tak to není úplně růžové. Karantény, testy, všichni musí dodržovat pravidla. Okolo hokeje bude určitě nějaká bublina,“ říká obránce Washingtonu Radko Gudas.

V konkurenci dalších amerických měst uspěla dvě kanadská. Ano, v Kanadě je o lední hokej větší zájem, než ve Spojených státech, ale fanoušci na stadion stejně moci nebudou. Pro ligu je i tak důležité pokračovat

„Má to dobrý vliv na diváky, žádný jiný sport vlastně nejede. Snaží se toho využít, aby bylo co nejvíce zápasů.“

Jde zkrátka o peníze

A pokračování sezony NHL sledují i hokejisti, kteří už mají po sezoně. Třeba jako Michael Frolík z Buffala, kterého se už play off týkat nebude.

„Aby ta liga alespoň vydělala nějaké peníze a mohlo se to přehoupnout do další sezony, aby hráči nepřišli o tolik peněž,“ myslí si dvaatřicetiletý rodák z Kladna.

Minimálně kvalifikační kolo a první dvě kola play off budou hostit právě Edmonton a Toronto. Začátek je prvního srpna. Všechny předběžné dohody ještě bude muset schválit Rada guvernérů NHL, výkonný výbor NHLPA a její členové.

„To všechno zjistíme za pár dní. Ty informace nám posílají ze dne na den a každý den jsme o něco chytřejší,“ říká z pohledu hráče Filip Chytil, útočník Rangers.