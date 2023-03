Hokejista Šimek chce i po dalším zranění hlavy reprezentovat. ‚Hrozil i konec kariéry,‘ říká otec

Před dvěma týdny vypadl hokejový obránce Radim Šimek ze sestavy týmu NHL San Jose Sharks. Bronzový medailista z loňského mistrovství světa chybí kvůli zranění hlavy. Jak řekl v rozhovoru pro Radiožurnál Sport hokejistův otec Martin Šimek, rodina se obávala i konce kariéry. Třicetiletý hráč ale věří, že se v letošní sezoně ještě dostane na led a doufá i v pozvánku do reprezentace. Rozhovor San Jose 12:52 25. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radim Šimek | Zdroj: Profimedia

Jaká je v současnosti situace Radima Šimka? Jak závažné je jeho zranění?

Bylo to asi třetí otřes mozku, takže byl nyní na soupisce zraněných hráčů. Klub se k tomu postavil tak, že už víceméně o play-off nejde, takže se snaží zapracovat na jeho zdraví. Vyslali ho tak do Detroitu ke specialistovi na otřesy mozků.

Byli jsme v napětí a očekávání. Mohlo to dopadnout i tak, že by ukončil kariéru, nebyl by první ani poslední. Doktor nás ale potěšil informací, že bolesti hlavy jsou příčinnou krční páteře. Situace se tak trochu zlepšila a doufám, že fyzioterapeuté a různí odborníci ho z toho dostanou.

Opravdu hrozil i konec kariéry?

Určitě. Podívejte se například na Jakuba Voráčka, který teď přestoupil do Arizony, kde hráči s tímto postižením ukončují kariéru. My jsme z toho měli strach taky. Je to neštěstí, když se to stane, ale hráč musí upřednostnit zdraví před kariérou. Mohl by mít následky, to není dobré.

Říkal jste, že to bylo naštěstí „jen“ od krční páteře. Berete to tedy jako menší zlo?

Určitě, protože krční páteř se dá vyléčit. Jakmile je to záležitost mozku, těžko se s tím dá něco dělat.

Zranění Radima provází déle, čím vším už si v zámoří prošel?

Měl přetržené vazy v kolenu, meniskus. To bylo také dost těžké zranění, ale díky své urputnosti a vytrvalosti se z toho dostal. Říkali nám, že 80 % sportovců s tímto zraněním skončí. On se z toho dostal a moc si jeho urputnosti s manželkou vážíme. Vylízal se z toho a pokračuje dál, je jako kočka.

Je nyní nějaká aktuální informace o tom, jestli se v letošní sezoně ještě objeví na ledě?

Jeho vize je, že nějaký zápas do konce základní části NHL stihne. S potěšením také sdělil, že pokud by nějaké zápasy odehrál, velice rád by reprezentoval Českou republiku na mistrovství světa. Bude to pro něj jistě náročné, protože pauza před šampionátem bude dost dlouhá. To znamená, že si bude muset po vlastní ose řešit nějaké tréninkové jednotky. Těšil by se na tu loňskou partu, se kterou si to hrozně užili a přivezli medaile, což bylo úžasné.