NHL slaví sto let. Z ligy, která vznikla na truc, se stala světová jednička

„Rada guvernérů schválila rozšíření NHL o tým Las Vegas od sezóny 2017/2018, kdy budeme slavit stoleté výročí soutěže,“ takto v červnu 2016 na tiskové konferenci komisař NHL Gary Bettman oznamoval rozšíření zámořské hokejové ligy na jednatřicet týmů.

Na začátku, v listopadu 1917, přitom byly jen čtyři kluby. Kvůli sporům s tehdy existující NHA se v montrealském hotelu Windsor sešli majitelé Montrealu Canadiens, Montrealu Wanderers, Ottawy Senators a Quebecu Bulldogs. Bulldogs ale nebyli schopni hrát, a tak byli nahrazeni novým týmem Toronto Arenas. Ten také první ročník NHL vyhrál a mohl vyzvat nejlepší klub z ligy pacifického pobřeží Vancouver Millionaires v boji o Stanley cup.

Frederick Arthur Stanley, muž, po kterém je pojmenován slavný Stanley cup | Zdroj: Library and Archives Canada

„První Stanley cup získal v roce 1918 tým Toronto Arenas. V roce 1892 pohár koupil za 48 dolarů a 67 centů na přání svých dětí generální guvernér Kanady Lord Stanley,“ vyprávěl před lety v rozhovoru pro Wall Street Journal strážce Stanley cupu Mike Bolt.

V roce 1927 zůstala NHL jedinou profesionální hokejovou soutěží v zámoří a osvojila si Stanley cup. Počet týmů se až do roku 1942 neustále měnil. Světová hospodářská krize a druhá světová válka ustálily počet klubů na šestici zvanou Original Six. Čtvrt století pak NHL hrály Boston Bruins, Chicago Blackhawks, Detroit Red Wings, Montreal Canadiens, New York Rangers a Toronto Maple Leafs. Hrozby nově vznikajících konkurenčních soutěží ale přinesly rychlý nárůst počtu klubů, který se zastavil na aktuálních jednatřiceti.

Tým Montreal Canadiens v roce 1942 | Zdroj: Library and Archives Canada

Soutěž si během let vydobyla velké renomé a popularitu mezi hokejovými fanoušky. Od roku 1947 se hrají zápasy hvězd a v roce 2003 přišel další s přelomových okamžiků - první zápas pod širým nebem. „Když mi bylo asi jedenáct nebo dvanáct máma mi říkala, ať si vezmu kulicha, abych se nenachladil. Tak jsem si ho raději vzal i dnes, aby nic neříkala, až se vrátím domů,“ vyprávěl před lety v rozhovoru pro CBS Sports Jose Theodor po utkání Edmontonu s Montrealem.

Více než 57 tisíc fanoušků tehdy v mrazivém počasí, kdy teplota klesla až k minus třiceti stupňům Celsia, mohlo vidět gólmana Canadiens, jak chytá v masce přes kterou má nataženého kulicha. Pod otevřeným nebem se letos pár dní před vánoci v rámci oslav stoletého výročí utkají také dva ze čtyř zakládajících týmů NHL, tedy Ottawa Senators a Montreal Canadiens.