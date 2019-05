O postupu St. Louis do semifinále NHL rozhodl gól z 86. minuty. Faksovi s Polákem tak skončila sezona

Hokejisté St. Louis porazili v rozhodujícím utkání druhého kola play-off NHL Dallas 2:1 v druhém prodloužení, sérii vyhráli 4:3 a stali se prvním finalistou Západní konference. Z bojů o Stanleyův pohár je tak vyřazena i dvojice českých hráčů Radek Faksa a Roman Polák. Dramatický duel ukončil v čase 85:50 Patrick Maroon. Další soupeř Blues vzejde ze série San Jose - Colorado, která je vyrovnaná 3:3. Video St. Louis 10:05 8. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

První velkou šanci v utkání měl Faksa. Český útočník se probil do sólového úniku, ale jeho střelu chytil Jordan Binnington do lapačky. Zanedlouho udeřil na druhé straně Vince Dunn, jehož nahození od modré čáry skončilo v síti. Dallas ale ještě v úvodní třetině vyrovnal. I díky šťastnému odrazu od brusle rozhodčího se puk překvapivě dostal před branku a Mats Zuccarello nezaváhal. Binnington se v tu chvíli koukal opačným směrem.

Další gól padl až po téměř sedmdesáti minutách hry. Střela Roberta Thomase se odrazila od tyčky do zad brankáře Bena Bishopa a volný puk v brankovišti dopíchl Maroon. „Je to můj nejdůležitější gól kariéry. Jako dítě, když si hrajete na hřišti, přesně o takových momentech sníte. Je to neuvěřitelné,“ rozplýval se Maroon, rodák ze St. Louis.

St. Louis zúročilo střeleckou aktivitu v poměru 54:30, přičemž Binnington si ve druhé a třetí třetině připsal dohromady jen čtyři zákroky, zatímco Bishop zlikvidoval 31 pokusů. Raritou také je, že Blues neměli ani jednoho vyloučeného hráče.

„Měli jsme hodně střel, puk byl velkou část zápasu v jejich pásmu. Jako gólman musíte zůstat soustředěný, být trpělivý a věřit spoluhráčům. Tři nebo čtyři třetiny mě to bavilo, pak už jsem začal být trochu unavený. Ale bojovali jsme a byli jsme odměněni,“ řekl Binnington. „Od začátku do konce jsme podali dobrý výkon. Jejich gólman byl skvělý, ale hráči se tím nenechali otrávit a pořád si šli za výhrou,“ řekl domácí kouč Craig Berube.

St. Louis postoupilo do konferenčního finále poprvé od roku 2016, přestože v sérii s Dallasem prohrávalo 2:3 na zápasy. „Jejich výkony šly v šestém i sedmém utkání nahoru, zatímco my jsme stagnovali. Zasloužili si postoupit. Málem jsme tam sice proklouzli díky skvělému Benu Bishopovi, ale celkově byli Blues lepším týmem,“ uznal hostující trenér Jim Montgomery. „První slovo, které mě teď napadá, je frustrace. Skončit sezonu v sedmém zápase gólem v prodloužení je tvrdé,“ řekl po vyřazení Bishop.

Poprvé v historii NHL rozhodlo během jedné sezony prodloužení třikrát sedmý zápas. V úvodním kole play-off vyřadilo San Jose stejným způsobem Vegas a Carolina obhájce Stanleyova poháru Washington.

Druhé kolo play-off NHL:

Západní konference - 7. zápas:

St. Louis - Dallas 2:1 v druhém prodl. (1:1, 0:0, 0:0 - 1:0)

Branky: 14. Dunn, 86. Maroon - 16. Zuccarello. Střely na branku: 54:30. Diváci: 18.531. Hvězdy zápasu: 1. Maroon, 2. Binnington (oba St. Louis), 3. Bishop (Dallas). Konečný stav série: 4:3.