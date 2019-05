Hokejisté St. Louis srovnali sérii finále Západní konference. Porazili San Jose 4:2

Blues vedli hned od třetí minuty zásluhou Jadena Schwartze, který trefil levý horní roh branky. V letošní vyřazovací fázi skóroval podeváté. První větší šance na vyrovnání přišla od Sharks v 5. minutě. Dva hráči ujeli obráncům a najížděli sami na brankáře Binningtona. Zakončit se jim ale nepodařilo, Binnington měl roh brány dobře pokrytý. První třetina tím pádem skončila 1:0 ve prospěch St. Louis.

Druhá třetina byla na branky bohatší. V 25. minutě vstřelil od modré čáry druhý gól hostů Vince Dunn. Kalifornskému celku ale stačilo na srovnání 119 sekund. Dvakrát za sebou se trefil Logan Couture, nejprve ve 25. minutě a následnou kontaktní branku zaznamenal v 27. minutě v oslabení. Druhým zásahem třicetiletý Kanaďan zaokrouhlil počet bodů v play off na 100. Více jich v této dekádě nasbírali pouze Sidney Crosby (123), Patrick Kane (109) a Jevgenij Malkin (106).

I přes tyto dvě rychlé trefy to však byli nakonec St. Louis, kdo odcházeli do šatny s náskokem. Robertu Bortuzzovi se podařilo skórovat tři minuty před koncem druhé třetiny. „Zůstali jsme v klidu. V téhle fázi sezony je to hodně důležité,“ řekl brankář Jordan Binnington, který kryl 24 střel.

Závěrečná třetina už žádný obrat nezaznamenala. V 57. minutě pouze stvrdil triumf St. Louis Oskar Sundqvist. „Couture a pár dalších hráli velmi dobře. Ale nemůžete uspět, pokud všichni nepřiloží ruku k dílu,“ uvedl po zápase kanadský trenér Sharks.

Hosté touto výhrou srovnali stav série na 1:1. Český hráč tohoto duelu Tomáš Hertl ve finále konference dosud nebodoval.