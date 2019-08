Špatné výsledky, jiný formát turnaje. Hokejový Světový pohár možná bude bez českého týmu

Už sedm let nevybojovali čeští hokejisté medaili na mistrovství světa, na olympijských hrách na podobný úspěch čekají ještě déle a bez výraznějšího úspěchu jsou dlouhodobě i čeští junioři. V zámoří už se proto objevují úvahy, že příští Světový pohár v hokeji by se mohl uskutečnit bez účasti české reprezentace. New York 13:33 22. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Evropy Jaroslav Halák a Kanaďan Jonathan Toews na Světovém poháru v roce 2016 | Zdroj: Reuters

Zatím o tom existuje jen velmi obecná představa. NHL a její hráčská asociace by chtěli uspořádat Světový pohár v roce 2021 a to uprostřed sezony místo tradičního Utkání hvězd NHL, jak pro kanadskou televizi Sportsnet uvedl Bill Daly, jeden z nejvyšších komisionářů NHL.

Luděk Bukač v nové knize vzpomíná na propadák na Světovém poháru 1996, bez kterého by možná nebylo Nagano Číst článek

Turnaj by se tak konal pouhý týden, takže by se ho mohlo zúčastnit méně týmů - pravděpodobně jen šest namísto dosavadních osmi. A právě Česká republika by na zúžení počtu účastníků mohla doplatit. S českými hokejisty se podle hokejového novináře Marka Spectora předběžně počítá do společného týmu Evropy, který se objevil i na posledním Světovém poháru v roce 2016.

„Sorry, kluci, ale české výsledky nezaručují sestavení tak konkurenceschopného týmu jako mají Švédsko nebo Finsko. Na posledním Světovém poháru dali Češi ve třech zápasech jenom šest gólů a měli v týmu šest hráčů, kteří tou dobou nehráli v NHL,“ citoval novináře Radiožurnál.

Podle Spectora by elitní čeští hokejisté jako Pastrňák, Voráček nebo Krejčí naopak mohli být výrazným posílením už tak silného výběru Evropy.

Světový pohár je na rozdíl od mistrovství světa, které se koná každý rok, kompletně v režii NHL a její hráčské asociace. Koná se jednou za čas, hraje se podle pravidel zámořské soutěže, poslední Světový pohár se navíc celý uskutečnil v Severní Americe.

Pro pořadatele je tedy klíčové, aby na turnaji hrálo co největší množství hvězd z NHL, které tamní diváci znají a které tak dělají soutěži v podstatě reklamu.