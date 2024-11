Gólman Dostál vychytal Anaheimu vítězství v Dallasu, Ovečkin se dvěma zásahy o krok přiblížil rekordu

Boston prohrál třetí zápas v řadě, David Pastrňák a Pavel Zacha vyšli při porážce 1:5 s Columbusem naprázdno.

Mistr světa z Prahy Dostál vychytal svou pátou výhru v dresu Anaheimu v letošním ročníku NHL. Z 36 střeleckých pokusů hráčů Dallasu inkasoval pouze dvakrát, a to až v poslední třetině.

Úspěšnost zákroků měl těsně pod 95 procenty. Na výhře Ducks se podílel svou třetí asistencí i kapitán Radko Gudas, který přihrával Brettu Leasonovi na druhou branku hostů. Anaheim vyhrál podruhé v řadě a odpoutal se ode dna tabulky Západní konference.

Hokejisté Utahu prohráli podruhé za sebou, když na domácím ledě nestačili na rozjetý Washington. Do branky se dostal i Vejmelka, jenž pět minut před polovinou utkání střídal Connora Ingrama, který inkasoval už čtyři góly, dva z toho od Ovečkina.

Ruský kanonýr vyrovnal rekord Jaromíra Jágra v počtu brankářů, které během působení v NHL překonal, oba jich mají aktuálně na kontě shodně 178.

Proti Ingramovi se mu to povedlo už v první třetině. Jágrovi se Ovečkin přiblížil i v počtu vítězných branek, česká legenda jich má na kontě 135, Ovečkin 132.

OVI CAN'T BE STOPPED RIGHT NOW‼️



-Five goals in his last two games

-League-leading 15th of the season

-27 goals back of breaking of Gretzky's record



39 YEARS OLD 😱 pic.twitter.com/6xuV1ox1kB