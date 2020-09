Tampa porazila Dallas 5:2 a ve finále Stanley Cupu vede. Palát si připsal dva body, Rutta asistoval

Hokejisté Tampy Bay porazili ve třetím finále play-off NHL Dallas 5:2 a druhou výhrou po sobě obrátili stav série na 2:1. K triumfu Lightning přispěl gólem a asistencí útočník Ondřej Palát a nahrávkou bek Jan Rutta. Tři body (1+2) zaznamenal švédský obránce Victor Hedman zvolený první hvězdou zápasu. Finále se hraje kvůli pandemii koronaviru v Edmontonu bez diváků. Edmonton 6:34 24. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Za Lightning nastoupil poprvé od 25. února kapitán Steven Stamkos, naopak Stars opět chyběl zraněný útočník Radek Faksa.

Tampa Bay otevřela skóre v šesté minutě. Palát dostal na útočné modré pod tlak beka Mira Heiskanena, který zadovkou nechtěně vyzval Nikitu Kučerova do samostatného úniku. Nejproduktivnější hráč letošních vyřazovacích bojů nabídnutou šancí nepohrdl.

O 85 vteřin později oslavil Stamkos návrat na led gólem. U hrazení se vyhnul Esu Lindellovi, nabruslil si před branku a zavěsil do horního růžku. Druhou asistenci si připsal Rutta.

Stars snížili ve 12. minutě v oslabení. Roope Hintz přihrál od mantinelu zadovkou Jasonu Dickinsovi, který pohotovou ranou z kruhu překonal Andreje Vasilevského.

Floridské mužstvo definitivně rozhodlo o výhře ve druhé části, přestože Stamkos už do konce utkání zůstal pouze na lavičce. Ihned zkraje prostředního dějství si Lightning vzali díky využité přesilovce dvougólový náskok zpět. Anthony Cirelli v pádu přistrčil puk Hedmanovi, jenž se z prostoru mezi kruhy nemýlil a využil přesilovku. Druhá asistence připadla Palátovi.

Hedman se stal třetím obráncem v historii NHL, který v jednom play-off překonal hranici 10 tref. Před ním to dokázali pouze Paul Coffey z Edmontonu v roce 1985 (12 branek) a o devět let později Brian Leetch z New Yorku Rangers (11).

V 33. minutě Hedman vyslal Kučerova do přečíslení dvou na jednoho, které vyřešil přihrávkou na zakončujícího Braydena Pointa. Kučerov zaznamenal 23. asistenci v letošním play-off, což se naposledy povedlo Leetchovi v roce 1994. Ruský útočník zároveň zaokrouhlil počet bodů na 30. Point se zase 11. gólem osamostatnil v čele nejlepších kanonýrů.

Stejně jako úvod vyšel Tampě Bay i závěr druhé dvacetiminutovky. K odraženému puku před brankovištěm se nejrychleji dostal Palát, jenž bekhendem zvýšil na 5:1. Rodák z Frýdku-Místku skóroval v letošních vyřazovacích bojích podesáté a mezi střelci se dělí o druhou příčku.

Do třetí třetiny místo gólmana Antona Chudobina zasáhl Jake Oettinger. Texaský tým zkorigoval stav ve 47. minutě zásluhou Heiskanena.

Čtvrtý duel je na programu v noci z pátka na sobotu od 2.00 SELČ.

Finále Stanleyova poháru v Edmontonu - 3. zápas:

Dallas Stars - Tampa Bay Lightning 2:5 (1:2, 0:3, 1:0)

Branky a nahrávky: 12. Dickinson (Hintz), 47. Heiskanen (Pavelski, Cogliano) - 6. Kučerov, 7. Stamkos (Hedman, Rutta), 21. Hedman (Cirelli, Palát), 33. Point (Kučerov, Hedman), 39. Palát (Point, Shattenkirk). Rozhdčí: McCauley, O'Rourke - MacPherson, Cherrey. Vyloučení: 8:8, navíc Benn (Dallas), Rutta a Maroon (oba Tampa Bay) 10 min. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Střely na branku: 24:32. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Hedman, 2. Point, 3. Kučerov (všichni Tampa Bay). Stav série: 1:2.

Sestavy:

Dallas: Chudobin (41. Oettinger) - J. Klingberg, Lindell, Heiskanen, Oleksiak, Sekera, Hanley - Radulov, Seguin, Jamie Benn - Gurjanov, Pavelski, Janmark - Perry, Hintz, Kiviranta - Caamano, Dickinson, Cogliano. Trenér: Rick Bowness.

Tampa Bay: Vasilevskij - Rutta, Hedman, Černák, Sergačov, Shattenkirk, McDonagh - Kučerov, Point, Palát - T. Johnson, Cirelli, Killorn - Coleman, Gourde, Goodrow - Stamkos, Paquette, Maroon. Trenér: Jon Cooper.