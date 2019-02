Hokejisté Tampy vyhráli devátý zápas v řadě, v NHL mají už 100 bodů

Hokejisté Tampy Bay jako první v sezoně pokořili v NHL stobodovou hranici a to ještě není ani březen. U výhry nad Los Angeles 4:3 po samostatných nájezdech byl i český útočník Ondřej Palát. Tým z Floridy zvítězil už podeváté v řadě. Tampa 7:04 26. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Steven Stamkos (vlevo) děkuje Ondřej Palátovi za přihrávku (archivní foto) | Foto: Kim Klement-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

„Daří se nám jako týmu. Hrajeme dobře a každý zápas stejně, to je klíč. Jsme bez tlaku, ale každý chce vyhrát nad Tampou. Všichni proti nám předvádí nejlepší hokej, takže zápasy jsou těžké. Hlavně proti týmům, které se snaží dostat do play-off,“ řekl Českému rozhlasu po deváté výhře v řadě Ondřej Palát.

Proti Los Angeles to ale nebyl příklad zápasu, ve kterém by soupeři Lightning šlo o postup do vyřazovacích bojů. Kings mají na posledním místě Západní konference jen 53 bodů oproti stobodové Tampě.

„Byl to dobrý zápas. Zdálo se mi, že jsme lepší, jen jsme ve třetí třetině udělali pár chyb a oni z toho dali gól,“ přemýšlel český útočník domácího týmu.

Tampa totiž v osmé minutě zápasu vedla 2:0, jenže hosté z Los Angeles ve třetí třetině zápas během šesti minut otočili a najednou to byli hokejisté Lightning, kdo musel dotahovat.

Pak Ondřej Palát rozjel akci, na jejímž konci J. T. Miller vyrovnal. „Jel jsem na obránce a ani nevím, jak se to odrazilo ke Stamkosovi, každopádně důležitý gól od Millera,“ vyprávěl Palát, který se gólově neprosadil.

„Neřeším to. Bodů není tolik, ale je jedno, jestli budu mít 30, nebo 35 bodů. Hlavně hraju pro tým a ať jsem platný v play-off,“ nedělá si těžkou hlavu.

Tým totiž táhne Nikita Kučerov, který díky asistenci načal druhou stovku bodů v kanadském bodování a vede pořadí celé soutěže. „Je zábava se na něj dívat. V některých zápasech je vidět, že je o pár levelů jinde než ostatní hráči. Je super hrát s takovým hráčem, když má takovou sezonu,“ chválí Ondřej Palát.

NHL:

Toronto - Buffalo 5:3, New Jersey - Montreal 2:1, Nashville - Edmonton 3:2 po sam. nájezdech, Colorado - Florida 3:4 v prodl., Tampa Bay - Los Angeles 4:3 po sam. nájezdech, Vancouver - Anaheim 4:0.