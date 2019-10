Poláci z Londýna i tři sestry z Philadelphie. Utkání NHL v Praze přilákalo fanoušky z celého světa

Nikdy nebylo v O2 areně víc fanoušků na hokeji než při zápase NHL mezi Chicagem a Philadelphií. I rekordní návštěva 17 463 diváků pomohla k tomu, že lidé opravdu viděli zápas nejlepší ligy světa se vším všudy. Reportáž Praha 10:20 5. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Utkání NHL Global Series: Philadelphia - Chicago, 4. října 2019 v Praze | Zdroj: ČTK

Typické klávesy, hymna, maskoti. NHL v Praze měla všechno, co je k vidění na amerických i kanadských kluzištích. Potvrzují mi to i tři Poláci s pivem položeným na kulatém stolečku:

„Je to tu skvělé. Cestujeme po světě za hokejem. Byli jsme třeba na NHL ve Švédsku v Göteborgu, před pár lety jsme viděli zápasy v Kanadě. Je pravda, že atmosféra v Evropě je trochu jiná, tady je to možná trochu živější. Viděli jsme toho už hodně, ale třeba Americe je to jiná zábava – lidé se chodí dost najíst a napít,“ směje se parta Poláků, která do Prahy přijela netradičně z Londýna na krátké hokejové prázdniny.

V hale potkávám také muže, který má hokejové zkušenosti ze Spojených států, na NHL je v Praze jako divák, ale chodil na hokej právě i v Americe.

„Jmenuji se Přemek Mariaš a jsem z Lán. Hrál jsem ve státě Vermont v CHL. Atmosféra je hodně podobná v Čechách i v Americe. NHL není o tom, že půjdete na Kladno a uvidíte tam organizovaný kotel dvou tisíc lidí. I tak je to super zážitek to vidět,“ popisuje pro Radiožurnál.

A pak jsou tu tři fanynky – sestry v dresu Philadelphie z Philadelphie. Pochvalují si pizzu, o které si myslí, že je typickým českým jídlem, ale zdá se, že v hokeji mají lepší rozhled. I když je jejich výlet do Evropy částečně kulinářský.

„Byly jsme na Oktoberfestu v Mnichově a teď jsme tady. NHL v Praze je závěr našeho výletu, všechno jsme si to plánovaly samy, včetně lístků na tenhle zápas. Jinak chodíme na hokej ve Philadelphii, máme rády Voráčka a je fajn ho vidět hrát v jeho zemi. Popravdě je to tady dost podobné jako ve Philadelphii, takhle vypadá NHL i u nás. Také jsou tu příjemní fanoušci. Překvapilo mě, že vedle nás sedí mladý Čech v dresu Chicaga, který prý týmu fandí celý život. To mě potěšilo,“ zní od trojice tří sester z Philadelphie.

Jejich oblíbený tým v Praze nejenže vyhrál, ale v duelu s Chicagem a ve spolupráci s organizátory předvedl, jak vypadá skutečná NHL.

Prague with one last thank you to Jakub Voráček, David Kampf, and Dominik Kubalík! #NHLGlobalSeries https://t.co/aqfWyjrrXQ — NHL (@NHL) October 4, 2019