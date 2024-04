Brankář Dostál neodvrátil v NHL prohru Anaheimu. Hronek si připsal asistenci

Brankář Anaheimu Lukáš Dostál chytil v jediném nedělním utkání NHL hokejistům Vancouveru 27 z 30 střel, ale neodvrátil prohru 2:3. O výhře kanadského klubu rozhodl v 58. minutě Dakota Joshua svou druhou trefou v zápase. Na straně vítězů si připsal jednu asistenci Filip Hronek. New York 9:12 1. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník Brock Boeser a brankář Lukáš Dostál | Foto: Bob Frid/USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Vancouver vedl po dvou třetinách díky dvěma využitým přesilovým hrám 2:0. Skóre otevřel ve dvanácté minutě z dorážky Brock Boeser a v polovině utkání se vytáhl hrdina zápasu. Joshua převzal na hranici brankoviště puk a překonal Dostála se zakončením s hokejkou mezi bruslemi. U gólu si připsal druhou asistenci Hronek, který v předchozích deseti zápasech nebodoval.

Začátek třetí třetiny ale patřil Anaheimu, který vyrovnal slepenými góly v rozmezí 71 sekund. Nejdříve našel Olen Zellweger z úhlu místo nad ramenem Arturse Šilovse a na něj navázal Mason McTavish, který se prosadil z dorážky.

Vancouveru zařídil výhru Joshua, na něhož obrana hostů zapomněla před brankou. Rozhodl střelou bez přípravy po pasu Conora Garlanda od zadního mantinelu.

Rozzlobený kouč

„Nesmíte opustit a nechat volný předbrankový prostor, když je puk za brankou,“ zlobil se trenér Anaheimu Greg Cronin. „Nedají gól, když jsou za brankou. Je potřeba zůstat před ní. Už jsme si to během sezony několikrát vysvětlovali a zase jsme to udělali. Je to šílené. Stálo nás to zápas,“ doplnil.

Kouči se také nelíbilo, jak jeho svěřenci naložili s přesilovou hrou pět minut před koncem, během které si nevytvořili šanci a ani nevystřelili.

V závěrečné hře Anaheimu bez gólmana Hronek střelou přes celé kluziště minul prázdnou branku a se sirénou se ještě málem pustil do bitky. Nelíbilo se mu, jak McTavish zajížděl hokejkou pod Šilovse, aby vydoloval puk a dostal jej do branky. Český bek po McTavishovi vystartoval a chtěl si to s ním vyříkat ručně, ale rozhodčí je včas oddělili.

Vancouver získal o den dříve jistotu postupu do play off a výhrou nad Anaheimem se dostal na sto bodů poprvé od sezony 2014/15.

„Naším cílem bylo probojovat se do play off. Ale to se ještě nehraje. Nesmíme koukat moc dopředu a zabývat se play off. Musíme se více zaměřit na přítomnost, na aktuální zápas,“ řekl útočník Vancouveru J.T. Miller. „Když budeme hrát stejně jako dnes, tak většinu zápasů prohrajeme,“ podotkl.

Anaheim prohrál popáté v řadě. Naposledy zvítězil před deseti dny, kdy Dostál vychytal proti Chicagu svou první nulu v NHL.

Výsledky NHL Vancouver - Anaheim 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Branky: 30. a 58. Joshua (na první Hronek), 12. Boeser - 44. Zellweger, 45. McTavish. Střely na branku: 30:22. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim 57:24 minuty, inkasoval tři góly z 30 střel a úspěšnost zásahů měl 90 procent. Diváci: 18 735. Hvězdy zápasu: 1. Joshua, 2. Šilovs (oba Vancouver), 3. Zellweger (Anaheim).