Chytil nastartoval v NHL demolici Nashvillu. Dařilo se i Vaněčkovi, který pomohl k výhře nad Tampou Bay

Výsledky NHL

Buffalo - Boston 0:7 (0:3, 0:1, 0:3)

Branky: 1. Bergeron, 10. Hathaway (Zbořil), 12. DeBrusk, 28. Lindholm, 51. Pastrňák, 52. Coyle, 58. McAvoy. Střely na branku: 26:26. Diváci: 19 070. Hvězdy zápasu: 1. DeBrusk, 2. Bergeron, 3. Swayman (všichni Boston).

Minnesota - Washington 5:3 (2:0, 1:1, 2:2)

Branky: 1., 5. a 54. Boldy, 31. Reaves, 44. Duhaime - 26. a 53. Ovečkin, 57. Strome. Střely na branku: 40:36. Diváci: 19 231. Hvězdy zápasu: 1. Boldy, 2. Johansson (oba Minnesota), 3. Ovečkin (Washington).

Vegas - Columbus 7:2 (1:0, 4:1, 2:1)

Branky: 37. a 52. Eichel, 6. Kessel, 31. Eichel, 33. Dorofejev, 37. Whitecloud, 45. Cotte - 21. Marčenko, 58. L. Foudy. Střely na branku: 41:37. Jiří Patera za Vegas odchytal celý zápas, inkasoval dvě branky z 37 střel a úspěšnost zákroků měl 94,6 procenta. Diváci: 18 004. Hvězdy zápasu: 1. Eichel, 2. Pietrangelo, 3. Patera (všichni Vegas).

Anaheim - Vancouver 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Branky: 54. R. Strome - 10. J. Miller, 22. E. Pettersson. Střely na branku: 18.40. Diváci: 14 842. Hvězdy zápasu: 1. E. Pettersson, 2. Q. Hughes (oba Vancouver), 3. Gibson (Anaheim).

NY Rangers - Nashville 7:0 (6:0, 1:0, 0:0)

Branky: 10. a 14. K. Miller, 3. Chytil, 8. Zibanejad, 9. Motte, 11. Panarin, 30. Kreider. Střely na branku: 34:22. Diváci: 18 006. Hvězdy zápasu: 1. K. Miller, 2. Halák, 3. Panarin (všichni NY Rangers).

St. Louis - Winnipeg 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky: 5. Kapanen, 31. N. Walker, 52. Vrána. Střely na branku: 17:34. Diváci: 18 096. Hvězdy zápasu: 1. Hofer, 2. Kapanen, 3. Vrána (všichni St. Louis).

Tampa Bay - New Jersey 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)

Branky: 4. Kučerov, 27. Killorn - 27., 30. a 60. Bratt, 33. Hischier, 50. N. Foote. Střely na branku: 24:39. Vítek Vaněček odchytal za New Jersey celý zápas, inkasoval dvě branky z 24 střel a úspěšnost zákroků měl 91,7 procenta. Diváci: 19 092. Hvězdy zápasu: 1. Bratt, 2. Hischier (oba New Jersey), 3. Kučerov (Tampa Bay).