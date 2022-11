Krejčí, Pastrňák a Zacha bodovali při výhře Bostonu. Nečas v NHL překonal Ritticha

VÝSLEDKY NHL

Tampa Bay - Boston 3:5 (1:1, 0:3, 2:1)

Branky: 10. a 51. Paul, 45. Balcers - 16. Krejčí, 26. N. Foligno (Zacha, Krejčí), 26. Coyle, 36. Marchand, 44. Pastrňák. Střely na branku: 35:30. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Bergeron (Boston), 2. Paul (Tampa Bay), 3. Krejčí (Boston).

New Jersey - Edmonton 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Branky: 3. Bratt, 26. Mercer, 29. Severson, 48. Tatar, 55. Šarangovič - 14. Draisaitl, 45. Nugent-Hopkins. Střely na branku: 28:30. Vítek Vaněček za New Jersey odchytal celý zápas, inkasoval dvě branky z 30 střel a úspěšnost zákroků měl 93,3 procenta. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Vaněček, 2. Hischier, 3. Tatar (všichni New Jersey).

Winnipeg - Carolina 4:3 v prodl. (1:0, 1:0, 1:3 - 1:0)

Branky: 44. a 63. Morrissey, 19. Dubois, 27. Eyssimont - 56. Slavin, 57. A. Svečnikov, 60. Nečas. Střely na branku: 23:28. David Rittich za Winnipeg odchytal celé utkání, inkasoval tři branky z 28 střel a úspěšnost zákroků měl 89,3 procenta. Hvězdy zápasu: 1. Morrissey (Winnipeg), 2. A. Svečnikov (Carolina), 3. Eyssimont (Winnipeg).