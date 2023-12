Pastrňák v NHL dvakrát překonal gólmana Vaněčka, zařídil Bostonu výhru a stal se hvězdou zápasu

Boston inkasoval ve 22. minutě podruhé, ale ještě v prostřední třetině otočil z 0:2 na 4:2. Obrat odstartoval Jake DeBrusk, na kterého navázal dvěma góly Pastrňák.

Havířovský rodák při první akci doklepl puk z brankoviště do prázdné branky. V další gólové situaci dostal puk do jízdy za obranu New Jersey a Vaněčka přelstil bekhendovou kličkou.

Zbývající dvě trefy přidal Kevin Shattenkirk, který po asistenci Pastrňáka zpečetil v 57. minutě výhru. Vaněček odchytal celý zápas, ve kterém pustil pět gólů z 31 střel. Jeho spoluhráč Ondřej Palát nebodoval. Naprázdno vyšli i na straně Bostonu Pavel Zacha a Jakub Lauko.

Výsledky NHL: Winnipeg - Minnesota 4:2, Buffalo - Columbus 3:2 v prodl., Boston - New Jersey 5:2, Toronto - Carolina 2:3, Florida - Montreal 4:1, Pittsburgh - St. Louis 4:2, Washington - Nashville 2:3 po sam. nájezdech, Tampa Bay - NY Rangers 1:5, Los Angeles - Edmonton 2:3 po sam. nájezdech.