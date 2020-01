Zadinovy dva góly do sítě Minnesoty nepomohly. Detroit prohrál 2:4 a na výhru čeká už šest zápasů

Český útočník Filip Zadina se dvakrát zapsal mezi střelce Detroitu v utkání na ledě Minnesoty, Red Wings přesto prohráli 2:4 a na výhru čekají šest zápasů. Dvacetiletý pardubický rodák vstřelil poprvé v kariéře v NHL více než jednu branku, v sezoně má na kontě osm gólů. Ve druhém zápase středečního programu Columbus porazil Winnipeg 4:3. O šesté výhře Blue Jackets za sebou rozhodl pět minut před koncem Oliver Bjorkstrand. New York 9:03 23. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filip Zadina | Zdroj: Reuters

Oba Zadinovy zásahy, které zajistily Detroitu vedení 1:0 a 2:1, byly hodně šťastné. Poprvé se český útočník, který se znovu představil v první formaci Red Wings, prosadil ve čtvrté minutě, když si jeho nahrávku na Tylera Bertuzziho srazil do vlastní branky Švéd Joel Eriksson Ek.

První gól Filipa Zadiny v zápase s Minnesotou:

Druhý gól přidal Zadina v 17. minutě při přesilové hře. Střelu pardubického odchovance dokázal Devan Dubnyk vyrazit, jenže puk se následně odrazil od dvou bránících hráčů Minnesoty a skončil za zády zkušeného kanadského brankáře.

„Moje branky byly o štěstí, ale to my jako tým potřebujeme. Myslím, že musíme hrát lepší hokej. Je to jednoduchá hra, ale nám to na ledě dře,“ řekl Zadina.

Druhá trefa Filipa Zadiny proti Minnesotě:

Hráči Minnesoty rozhodli zápas ve druhé části, kdy třemi góly otočili stav. Největší podíl na obratu měli Mats Zuccarello a Eric Staal, kteří si připsali shodně dva body za gól a asistenci.

V brance Detroitu se opět představil veterán Jimmy Howard a ani 29 zásahy nepřerušil neúspěšnou sérii, jež čítá už šestnáct porážek za sebou. Poslední výhru si pětatřicetiletý gólman připsal na konci října, kdy Red Wings zvítězili 3:1 nad Edmontonem. Přes 27 minut odehrál klíčový bek Detroitu Filip Hronek, ale nebodoval.

„V první třetině jsme měli víc štěstí než rozumu, někteří hráči vůbec nezachytili start utkání,“ uvedl trenér poražených Jeff Blashill. „Většinou vás to v zápase dožene a nás to dnes dohnalo. Hráli jsme hloupě,“ dodal kouč, jehož tým prohrál šestkrát za sebou při skóre 10:29.

Winnipeg třikrát vedl, přesto prohrál

Winnipeg nad Columbusem třikrát vedl, ale body nakonec - stejně jako v předchozích třech zápasech - nezískal. Výhru domácích režírovali Pierre-Luc Dubois, který si připsal tři asistence a vyrovnal kariérní maximum, s dánským útočníkem Bjorkstrandem, jenž vstřelil dvě branky včetně té vítězné. Blue Jackets vyhráli pošesté za sebou a posunuli se už na šesté místo ve Východní konferenci.

Čtyřiadvacetiletý Bjorkstrand se po zranění a nucené třináctizápasové pauze vrátil ve velkém stylu a ve dvou utkáních zaznamenal čtyři góly. Rozhodl už i předchozí duel na ledě New York Rangers (2:1).

A protože dal rovněž dva góly i v posledním utkání před zraněním 21. prosince do sítě New Jersey, stal se prvním hráčem v historii Blue Jackets, jemuž se podařilo dát více než branku ve třech zápasech za sebou.

Rozhodující gól vstřelil Bjorkstrand po individuální akci v 55. minutě. U mantinelu ustál souboj s obráncem Dmitrijem Kulikovem a střelou nad rameno brankáře Laurenta Brossoita poslal Columbus do vedení 4:3.

Sedmadvacet zásahů si v brance Columbusu připsal lotyšský brankář Elvis Merzlikins, jenž zatím dokonale využívá zranění jedničky Joonase Korpisala. Tým dovedl k výhře v posledních pěti zápasech, v nichž nastoupil, udržel v nich tři čistá konta a v lednu chytá s úspěšností 94,8 procenta.