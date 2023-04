Nečas rozhodl v prodloužení o vítězství Caroliny, Mrázek s Vaněčkem pomohli k výhrám

Český hokejový útočník Martin Nečas gólem v prodloužení rozhodl o vítězství Caroliny 3:2 nad Ottawou. David Kämpf, Ondřej Palát a Dominik Kubalík zaznamenali shodně jednu asistenci a radovali se z výher. Uspěli také gólmani. Vítek Vaněček 22 zákroky přispěl k vítězství New Jersey 5:1 nad Pittsburghem a Petr Mrázek zlikvidoval 33 střel Calgary při výhře Chicaga 4:3. New York 8:14 5. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Nečas oslavuje gól v prodloužení | Foto: James Guillory | Zdroj: Reuters/USA TODAY Sports

Nečas v čase 64:19 vlétl do útočného pásma, na ose hřiště převzal přihrávku Bradyho Skjeie a z prostoru mezi kruhy vystřelil Carolině třetí výhru za sebou. Český útočník rozhodl čtvrté prodloužení v sezoně a vládne v této statistice napříč celou NHL.

MARTY NECAS LOVES AN OT-WINNER pic.twitter.com/nvyES9LGyf — x - Carolina Hurricanes (@Canes) April 5, 2023

Kubalík asistoval u čtvrté branky Detroitu při výhře 5:0 na ledě Montrealu a zaznamenal 25. asistenci v ročníku. K nahrávkám přidal 20 branek a od osobního maxima z nováčkovské sezony 2019/2020 ho dělí jediný bod. Souboj dvou nejhorších týmů Atlantické divize rozhodl třemi body David Perron (2+1).

Joey V on the power play! :) #LGRW pic.twitter.com/QjywcMvAL3 — Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) April 5, 2023

Až do 47. minuty zápasu New Jersey s Pittsburghem dávali góly jenom Devils. Za stavu 5:0 ale výsledek korigoval Bryan Rust a připravil brankáře Vaněčka o čtvrté čisté konto v sezoně. New Jersey i díky výkonu českého brankáře drží v tabulce Východní konference třetí místo. Dvaadvacátý bod v sezoně zaznamenal Palát, jenž připravil úvodní branku utkání.

Gotta start somewhere! Let's build on this. pic.twitter.com/FDPxpS6d4b — Pittsburgh Penguins (@penguins) April 5, 2023

O čtyři body lepší je v dosavadním průběhu sezony Kämpf, jenž se v úterý podílel na jedné brance Toronta při výhře 4:2 nad Columbusem. Poctivý forvard si 26. bodem vyrovnal své osobní maximum z minulé sezony a má pět zápasů k tomu, aby ho vylepšil.

Gólman Petr Mrázek 33 zásahy zkomplikoval Calgary boj o play off. Chicago díky Mrázkovu spolehlivému výkonu vyhrálo 4:3 a protrhlo černou sérii osmi porážek v řadě. Calgary ztratilo po čtyřech zápasech a z devátého místa na osmý Winnipeg stále ztrácí dva body.

VÝSLEDKY NHL Toronto - Columbus 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 6. Aston-Reese (Holl, Lafferty), 28. Kerfoot (Abruzzese, Kämpf), 49. Aston-Reese (McCabe, Lafferty), 59. Matthews – 13. Roslovic (K. Johnson, L. Foudy), 53. E. Robinson

Střely na bránu: 50:26

Diváci: 18 597

Hvězdy zápasu: 1. Zach Aston-Reese (Toronto), 2. Jet Greaves (Columbus), 3. David Kampf (Toronto) Montreal - Detroit 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 5. Raymond (Perron), 11. Perron (Oesterle, Määttä), 28. Luff (Berggren), 39. Veleno (Walman, Kubalík), 48. Perron (Määttä, Oesterle)

Střely na bránu: 24:21

Diváci: 21 105

Hvězdy zápasu: 1. David Perron, 2. Joe Veleno, 3. Austin Czarnik (všichni Detroit) Florida - Buffalo 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 16. Ekblad (Montour, Barkov), 41. M. Tkachuk (Montour, Lundell) – 9. Cozens (Dahlin, Ta. Thompson)

Střely na bránu: 36:40

Diváci: 17 255

Hvězdy zápasu: 1. Matthew Tkachuk, 2. Brandon Montour, 3. Alex Lyon (všichni Florida) New Jersey - Pittsburgh 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 9. Hamilton (Palát, Bratt), 15. Mercer (Hischier, Tatar), 23. Meier (J. Hughes, Hamilton), 40. Mercer (Marino, Graves), 43. Mercer (Hischier, M. McLeod) – 47. Rust (P. Joseph, Petry)

Střely na bránu: 36:23

Diváci: 16 514

Hvězdy zápasu: 1. Dawson Mercer, 2. Vítek Vaněček, 3. Dougie Hamilton (všichni New Jersey) Carolina - Ottawa 3:2 v prodl. (2:0, 0:1, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 2. Kotkaniemi (Skjei, Puljujärvi), 16. Skjei (Kotkaniemi, Noesen), 65. Nečas (Skjei, Noesen) – 31. Giroux (Greig, DeBrincat), 43. B. Tkachuk (DeBrincat, Batherson)

Střely na bránu: 37:28

Diváci: 18 680 Nashville - Vegas 3:2 v prodl. (2:0, 0:2, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 7. Novak (Evangelista), 14. Novak (Glass, Tomasino), 64. Glass (Novak, Barrie) – 26. Pietrangelo (Marchessault, Kessel), 34. Pietrangelo (Marchessault, Eichel)

Střely na bránu: 27:32

Diváci: 17 420

Hvězdy zápasu: 1. Cody Glass, 2. Thomas Novak (oba Nashville), 3. Alex Pietrangelo (Vegas) Calgary - Chicago 3:4 (1:2, 1:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 12. Toffoli, 32. Hanifin (Coleman, Huberdeau), 54. Backlund (Hanifin, Dubé) – 6. Athanasiou (L. Reichel, J. Toews), 20. Khaira (Katchouk), 42. Athanasiou (L. Reichel), 44. A. Wagner

Střely na bránu: 36:23

Diváci: 17 137

Hvězdy zápasu: 1. Andreas Athanasiou (Chicago), 2. Noah Hanifin (Calgary), 3. Jonathan Toews (Chicago) St. Louis - Philadelphia 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 6. Kyrou (Saad), 26. T. Pitlick (Toropčenko, N. Walker), 29. Faulk (Blais, Leddy), 60. Toropčenko (Faulk, B. Schenn) – 46. J. van Riemsdyk (Seeler, Laughton), 52. Frost (Allison, York)

Střely na bránu: 32:34

Diváci: 18 096

Hvězdy zápasu: 1. Jordan Binnington (St. Louis)2. Justin Faulk (St. Louis), 3. Jordan Kyrou (St. Louis) San Jose - Colorado 3:4 v prodl. (0:2, 1:1, 2:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 33. Labanc (Couture, E. Karlsson), 46. Peterson (Guščin, Couture), 48. Labanc (Gregor, MacDonald) – 5. J. Johnson (Byram, Malgin), 7. Rodrigues (MacKinnon, Rantanen), 38. MacKinnon (Rantanen, D. Toews), 64. MacKinnon (D. Toews)

Střely na bránu: 31:42

Diváci: 11 067

Hvězdy zápasu: 1. Nathan MacKinnon (Colorado), 2. Kaapo Kähkönen (San Jose), 3. Erik Karlsson (San Jose) Los Angeles - Edmonton 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 51. Arvidsson (Moore) – 32. Nugent-Hopkins (Draisaitl, Bouchard), 53. Draisaitl (McDavid, Nugent-Hopkins), 59. Nurse (Draisaitl)

Střely na bránu: 27:32

Diváci: 18 230

Hvězdy zápasu: 1. Leon Draisaitl (Edmonton), 2. Viktor Arvidsson (Los Angeles), 3. Ryan Nugent-Hopkins (Edmonton) Vancouver - Seattle 2:5 (2:1, 0:3, 0:1)

Branky a nahrávky: 5. E. Pettersson (Kuzmenko, Joshua), 14. Beauvillier (Garland, Aman) – 17. Gourde (Frödén), 26. B. Tanev, 31. Eberle, 37. Schwartz (Eberle, Sprong), 59. Beniers (McCann)

Střely na bránu: 16:28

Diváci: 18 722