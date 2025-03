Vejmelka svými zákroky pomohl k zisku bodu na ledě Floridy. Dařilo se i Dostálovi v brance Anaheimu

Vejmelka se oklepal z předchozího startu, ve kterém inkasoval na ledě Tampy Bay čtyřikrát z 12 střel a trenéři jej zhruba v polovině zápasu stáhli ze hry.

Tentokrát se vytáhl proti šampionům a v základní hrací době nestačil jen na střelu Sama Benetta, který zakončil v přesilové hře souhru do prázdné branky.

THE DOGS AND CATS LOVE THIS GUY pic.twitter.com/vd0Msisdhr

Utah kontroval v úvodu třetí třetiny z brejku, ze kterého vyrovnal Sean Durzi. O výhře Floridy rozhodl Bennett bekhendem z prostoru před brankou.

Dostál si připsal první výhru po dvou týdnech, během kterých byl i jednou střídán. Zápas se ale dlouho nevyvíjel dobře ani proti Rangers. Anaheim ani jednou nevedl, prohrával v úvodu druhé třetiny 1:3 a ještě šest minut před koncem 2:4.

Dosty and the bench are feeling it! @BudLight | #EasytoCelebrate pic.twitter.com/38a57p1i7R