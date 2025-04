Nečas svým gólem poslal Colorado do prodloužení a pak slavil výhru. Ovečkin udělal další krok k rekordu

Nečas bodoval po dvou individuálně neproduktivních utkáních. Blackhawks v utkání sice dlouho vedli 2:0 poté, co se střelecky prosadili Ilja Michejev a Connor Murphy.

V poslední třetině však vrátil Avalanche naděje na vítězství 29. gólem v sezoně produktivní obránce Cale Makar a jedenáct sekund před koncem třetí třetiny při hře bez brankáře poslal zápas do prodloužení právě Nečas.

Sound on for this one. #GoAvsGo pic.twitter.com/8XeZHJuxJf

To ale nerozhodlo a v samostatných nájezdech vystřelil bod navíc pro Avalanche v třetí sérii Arrturi Lehkonen.

Hokejisté Caroliny rozstříleli lídra Východní konference Washington 5:1. Dvakrát se za Hurricanes prosadil jednadvacetiletý Jackson Blake a pomohl svému týmu k jistotě postupu do vyřazovacích bojů. Carolina se přidala právě k Washingtonu, který už měl na východě zaručenou účast v play-off, a Torontu.

Jedinou branku Capitals dal v čase 39:25 při přesilové hře pět na tři svou typickou dělovkou od modré čáry z levé strany ruský útočník Ovečkin.

THREE. GOALS. LEFT. 😱



Alex Ovechkin is getting closer and closer to the all-time NHL goals record 🔥 pic.twitter.com/OwXxNK2F3o