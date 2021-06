Montreal zvítězil na ledě Vegas a srovnal semifinálovou sérii NHL, čeští hráči do hry nezasáhli

Hokejisté Montrealu ve druhém zápase semifinále play off NHL vyhráli na ledě Vegas 3:2 a v sérii hrané na čtyři vítězná utkání srovnali stav na 1:1. Canadiens zvládli osmý z posledních devíti duelů a potvrdili, že v letošním play off jsou schopni zaskočit kohokoliv. Čeští hokejisté Tomáš Nosek a Michael Frolík do zápasu nezasáhli.

