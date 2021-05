Pastrňák přispěl parádním gólem k postupu Bostonu, ve druhém kole play-off NHL je i Colorado

Hokejový útočník David Pastrňák přispěl gólem a asistencí k výhře Bostonu 3:1 ve Washingtonu. Bruins vítězstvím uzavřeli sérii v poměru 4:1 na zápasy a postoupili do druhého kola play off NHL, do kterého se dostalo i Colorado. Nejlepší celek základní části zvítězil 5:2 v St. Louis a vyřadil Blues v nejkratším možném čase.

