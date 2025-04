Hertl dal gól a druhý připravil. Český útočník pomohl Vegas k úvodní výhře v play-off nad Minnesotou

Tomáš Hertl přispěl v úvodním utkání 1. kola play-off NHL gólem a přihrávkou k výhře Vegas 4:2 nad Minnesotou a byl zvolen druhou hvězdou zápasu. Do série vstoupily vítězně i další dva domácí týmy. Toronto i bez Davida Kämpfa rozneslo Ottawu 6:2 a Carolina porazila New Jersey 4:1.

Hertl otevřel v 16. minutě skóre. Český útočník vybojoval v levém kruhu nahozený puk a prosadil se milimetrovou střelou k bližší tyči nad rameno Filipa Gustavssona.

Minnesota ještě v první třetině vyrovnala po kombinaci, kterou zakončil Matt Boldy. Vegas se ale v čase 33:33 opět ujalo vedení. První přesilovou hru v zápase využil Pavel Dorofejev už po šesti sekundách a Hertl si připsal přihrávku za vyhrané vhazování.

