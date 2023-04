Hokejisté New Jersey dorovnali sérii s Rangers. Vítězství pojistil gólem do prázdné branky Palát

Ondřej Palát zpečetil gólem do prázdné branky vítězství hokejistů New Jersey 3:1 na ledě New Yorku Rangers. Devils vyhráli bez brankáře Vítka Vaněčka i druhý venkovní zápas a vyrovnali sérii úvodního kola play off NHL na 2:2. Tampa Bay podlehla doma Torontu 4:5 v prodloužení a prohrává 1:3 na zápasy. Hokejisté Vegas vyhráli 4:2 ve Winnipegu a v sérii vedou 3:1. Seattle zdolal obhájce Stanleyova poháru Colorado 3:2 v prodloužení a vyrovnal na 2:2.

New York 7:12 25. 4. 2023 (Aktualizováno: 8:06 25. 4. 2023)