Nečas připravil dva góly proti Dallasu, jeho Carolina ale po prohře v sérii play-off NHL ztrácí 2:3

Stars vedli ve 22. minutě už 3:0. Pouhých devět sekund po úvodním buly skóroval Wyatt Johnston a v poslední minutě první třetiny obránce Thomas Harley.

Krátce po pauze se po asistenci Roppea Hintze poprvé v sérii prosadil bývalý útočník Avalanche Fin Mikko Rantanen, který v lednu výměnou za Nečase zamířil do Caroliny a o dva měsíce později do Dallasu.

Šestadvacetiletý český útočník poté pomohl Coloradu vykřesat naději. V čase 32:11 Nečasovu střelu bez přípravy tečoval Artturi Lehkonen a o dvě minuty později byl u gólu Nathana MacKinnona.

The perfect redirect from Artturi Lehkonen 🤌 #GoAvsGo | #BuiltDifferent pic.twitter.com/aqvwQhTNXC

Stars si ale vzali rychle tříbrankové vedení zpátky. Tentokrát při početní převaze se prosadil Johnston a po něm Mason Marchment. Na konečných 6:2 upravoval do prázdné branky Hintz.

Florida vedla nad rivalem z Tampy ve 30. minutě díky gólu Antona Lundella. Lightning však o tři minuty později během 11 sekund vývoj otočili: trefili se Mitchell Chaffee a slovenský zadák Erik Černák.

Závěr ale patřil hráčům Panthers. V čase 56:13 srovnal obránce Aaron Ekblad a obrat dokonal jedenáct sekund po něm ránou od modré čáry a s pomocí teče brusle bránícího hráče Seth Jones.

NOW IT'S FLORIDA'S TURN 😳



TWO GOALS IN 11 SECONDS HELP THE PANTHERS SECURE A GAME 4 VICTORY! #StanleyCup pic.twitter.com/ugHQ7giWxS