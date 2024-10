Vrána byl u výhry nad Philadelphií a Washington slaví pátou výhru v řadě. Ovečkin se přiblížil rekordu

Hokejisté Washingtonu s českým útočníkem Jakubem Vránou dosáhli v NHL na páté vítězství v řadě. Philadelphii porazili 6:3, dvě branky vstřelil Connor McMichael a jednou přispěl Alexandr Ovečkin, jenž se o další krůček přiblížil rekordu Waynea Gretzkého. S 885 góly na něj ruský kanonýr ztrácí 39. Flyers naopak prohráli pošesté za sebou. Washington 8:51 24. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Washingtonu s českým útočníkem Jakubem Vránou dosáhli v NHL na páté vítězství v řadě | Zdroj: Reuters

Domácí Capitals šli do vedení v 5. minutě, když ruského brankáře Ivana Fedotova překonal tečí Taylor Raddysh. Domácí utekli až do vedení 4:0 po brance Nica Dowda a dvou slepených trefách McMichaela, který v tomto ročníku skóroval již třikrát.

Flyers se dokázali do utkání vrátit a na rozdíl jedné branky snížili Travis Konecny, Owen Tippett a Matvej Mičkov. Víc už nezvládli, naopak do prázdné klece pečetili výhru Pierre-Luc Dubois a Ovečkin. Vrána odehrál téměř jedenáct minut a měl dvě střely.

Nováček Mičkov se stal pátým hráčem historie Flyers, který nasbíral sedm bodů v prvních sedmi zápasech. Před ním se to povedlo jen Jamesi van Riemsdykovi, Peteru Zezelovi, Ericu Lindrosovi a Richu Sutterovi.

„Tohle je začátek sezony, který chcete, že?“ řekl Dubois. „Pravděpodobně asi nebudeme mít skóre 81:1, ale chcete být na vlně, dokud to jde. Žádné naše utkání nebylo dokonalé, ale najít způsob, jak vyhrávat zápasy, to dělá špičkové týmy a to my chceme být. Sezona je dlouhá a je toho hodně, co musíme udělat, ale tyto body jsou stejně cenné jako body v březnu,“ dodal.

„Ukázali jsme trochu života, když jsme začali forčekovat,“ řekl o návratu do utkání trenér Philadelphie John Tortorella. „Získali jsme trochu víc času v útočném pásmu. Takže alespoň druhá polovina se nám vydařila správně.“