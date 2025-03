Hertl si připsal gól a asistenci u výhry nad Torontem. Ovečkinovi se znovu přiblížil k překonání rekordu

Tomáš Hertl pomohl dvěma body k výhře hokejistů Vegas 5:2 nad Torontem. Český útočník otevřel v páté minutě skóre a poté asistoval u pátého gólu ve druhé třetině. Až pak hráči Maple Leafs debakl zmírnili. Ruský kanonýr Alexander Ovečkin skóroval při vítězství Washingtonu 3:2 v prodloužení nad New York Ranges a k překonání střeleckého rekordu NHL Waynea Gretzkého mu chybí deset branek. New York 7:39 6. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Hertl | Zdroj: Reuters

Hertl v čase 4:33 dorazil puk do sítě po akci Brandona Saada. Ten na vlastní modré čáře vypíchl puk soupeři a dojel s ním do brankoviště Toronta, kde sice ještě nevyzrál na brankáře Josepha Wolla, to se podařilo až Hertlovi a oslavil 24. gól v této sezoně NHL. Poté se podílel na trefě Tannera Pearsona.

Hokejisté Vegas, kteří vedli 4:1 již v 21. minutě, vyhráli potřetí v řadě a jsou třetí v Západní konferenci. Torontu patří stejná příčka na východě.

V jeho dresu odehrál zhruba třináct minut David Kämpf, jenž měl nejvyšší úspěšnost na vhazování ze všech hráčů s 83 procenty. Z 12 buly vyhrál deset.

Rekord se blíží

Ovečkin srovnal při početní převaze v posledním dějství na 2:2 a poslal utkání s Rangers do prodloužení. V jeho závěru zajistil Capitals bod navíc Tom Wilson. Gretzky stále drží rekord s 894 trefami.

Už v druhém zápase v řadě nebyl brankář Chicaga Petr Mrázek napsán na soupisce ani jako náhradník.

Při porážce 3:4 v prodloužení s Ottawou chytal Švéd Arvid Söderblom a z 26 střel inkasoval čtyřikrát. V nastaveném čase ho překonal svou dvacátou trefou v sezoně Tim Stützle a bodoval potřinácté za sebou.

Výsledky NHL: NY Rangers - Washington 2:3 v prodl., Chicago - Ottawa 3:4 v prodl., Vegas - Toronto 5:2, Vancouver - Anaheim 3:2, Los Angeles - St. Louis 2:3 po sam. nájezdech.