Dvougólový Vrána řídil výhru St. Louis. Pastrňákova trefa Bostonu nepomohla

Hokejový útočník Jakub Vrána dvěma góly vystřelil výhru St. Louis 6:5 v prodloužení nad Vancouverem. Prosadil se také David Pastrňák, jenž svou 52. trefou v aktuálním ročníku NHL mírnil domácí porážku Bostonu 1:2 s Nashvillem. K vysoké výhře NY Rangers nad Columbusem (6:2) jedním gólem přispěl Filip Chytil. A na vítězství Detroitu 7:4 nad Pittsburghem se jednou trefou podílel Dominik Kubalík. New York 7:20 29. března 2023

Jakub Vrána vstřelil za St. Louis Blues vítězný gól v prodloužení nad Vancouverem | Foto: Jeff Curry/USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Vrána v St. Louis potvrzuje pověst nadaného střelce. V prvních dvanácti zápasech po přesunu z Detroitu dal osm branek a přidal k nim dvě asistence. Poslední dvě branky dal sedmadvacetiletý forvard v přestřelce s Vancouverem a výrazně se tak podepsal pod těsnou výhru svého týmu.

První gól dal Vrána ve 28. minutě poté, co využil dobrého napadání Nicka Leddyho. Získaný kotouč českému útočníkovi na osu hřiště připravil Brandon Saad. A Vrána z první poslal Blues do vedení 3:2. Druhou branku si rodák z Prahy schoval do prodloužení, v němž se po šikovné nahrávce Braydena Schenna objevil sám před brankářem Thatcherem Demkem a rozhodl o vítězství svého týmu.

Blues vyhráli třetí z posledních čtyř zápasů a v tabulce Západní konference se posunuli před Vancouver na 11. místo. Hokejisté Canucks, v jejichž dresu odehrál bezmála 24 minut Filip Hronek, ztratili po třech výhrách.

O vítěznou sérii přišli také hokejisté Bostonu, kteří nebodovali po sedmi výhrách. Jediný gól Bruins při domácí prohře s Nashvillem 1:2 vstřelil v čase 59:58 David Pastrňák. Český kanonýr se vytočil zpoza branky a svou 52. trefou v ročníku se přiblížil stobodové hranici. K tomu, aby jako druhý Čech v historii překonal legendární metu, mu schází pouhé dva body.

Hokejisté NY Rangers porazili na domácím ledě Columbus 6:2 a díky třetí výhře za sebou se na Východě posunuli na čtvrtou příčku. Úvodní branku newyorského celku vstřelil v šesté minutě Filip Chytil. Rodák z Kroměříže dal dvaadvacátý gól v sezoně a mezi Čechy je třetím nejlepším střelcem.

Osmizápasové čekání na gól ukončil Dominik kubalík, jenž jednou trefou pomohl Detroitu k výhře 7:4 nad Pittsburghem. Plzeňský rodák zaznamenal 42. bod v sezoně a pouhé čtyři zápisy mu schází k tomu, aby si vyrovnal osobní rekord ze sezony 2019/2020.

VÝSLEDKY NHL Boston - Nashville 1:2, NY Rangers - Columbus 6:2, Philadelphia - Montreal 3:2, Carolina - Tampa Bay 0:4, St. Louis - Vancouver 6:5 v prodl., Chicago - Dallas 1:4, Calgary - Los Angeles 2:1, Detroit - Pittsburgh 7:4, San Jose - Winnipeg 3:0, Vegas - Edmonton 4:7.