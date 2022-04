Winnipeg otočil zápas na ledě předposledního Montrealu, může tak stále pomýšlet na v play-off

„V podstatě nám už začalo play off. Musíme se snažit bodovat v každém zápase, protože jinak se nás vyřazovací boje týkat nebudou. V kabině jsme o tom mluvili a jsem proto rád, že kluci dnes předvedli takový výkon,“ chválil tým trenér Winnipegu Dave Lowry.

Canadiens sice po brance Joela Armii z úvodu druhé třetiny vedli, Jets ale dokázali vývoj zápasu rychle otočit. Ve 22. minutě srovnal Morgan Barron a o další dvě minuty později poslal Winnipeg do vedení 2:1 Paul Stastny. Syn slovenské legendy Petera Šťastného poprvé od ročníku 2013/14 překonal hranici dvaceti gólů za sezonu.

Montreal srovnal stav ve 47. minutě, kdy napřáhl od modré obránce Jeff Petry a Josh Anderson nohou tečoval puk mimo dosah brankáře Connora Hellebuycka. Závěr duelu ale patřil hostujícímu Winnipegu.

Chybí Wheeler i Scheifele

Vítěznou branku vstřelil devět minut před koncem Jevgenij Svečnikov a 89 sekund před závěrečnou sirénou pojistil výhru Jets trefou do prázdné brány Adam Lowry.

„Pokud se chceme dostat do play off, musíme vyhrát většinu následujících zápasů. Máme dobře nastavené hlavy a soustředíme se pouze sami na sebe. Dva body nám do závěru sezony mohou obrovsky pomoct,“ řekl dvoubodový Barron.

Jets se v nedůležitější fázi sezony musí obejít bez dvou klíčových útočníků. Kapitán Blake Wheeler se potýká se zraněním v horní části těla a týmu chyběl již ve třech zápasech. Od nedělního duelu s Ottawou postrádá Winnipeg i Marka Scheifeleho.

Další zápas v nabitém programu konce základní části čeká Winnipeg již ve středu. Pro zachování naděje na postup do bojů o Stanley Cup potřebují Jets uspět na ledě nováčka ze Seattlu.

Výsledky NHL:

Montreal - Winnipeg 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)

Branky: 21. Armia, 47. Josh Anderson – 22. M. Barron, 24. P. Stastny, 52. J. Svečnikov, 59. Lowry. Střely na branku: 25:35. Diváci: 20 728. Hvězdy zápasu: 1. Montembeault (Winnipeg), 2. Montembeault (Montreal). 3. Barron (Winnipeg).