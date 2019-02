‚Můžeme dělat cokoli a v hale je chladno.‘ Hokejistky Spojených arabských emirátů navštívily NHL

Už dávno neplatí, že je hokej sportem pěti či osmi zemí. Mezi diváky na utkání NHL mezi newoyrskými Rangers s Bostonem nechyběl ani kompletní národní tým Spojených arabských emirátů. A aby toho nečekaného nebylo dost, v červených reprezentačních dresech na tribuny usedla dokonce ženská reprezentace na první pohled nehokejové země. New York 13:41 7. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ženská reprezentace Spojených arabských emirátů v Madison Square Garden | Foto: Tomáš Lörincz

„Hokej je čím dál populárnější a v Abú Zabí není nic nemožné. Žijeme sice v poušti, ale ženy v naší zemi mohou dělat cokoli - politiku, sport, prostě všechno. Rozdíly mezi muži a ženami u nás nejsou,“ popisovala Radiožurnálu téměř perfektní angličtinou kapitánka týmu Latifa Al Suwaidiová hokejovou situaci na Arabském poloostrově.

Ligu tam hrají sice zatím jen tři týmy a hráček je zhruba stovka, ale protože se hokej rozmáhá i mezi muži a emiráty nemají o peníze nouzi, vyrostlo v zemi už pět moderních arén.

Na růst hokeje v zemi dohlížejí odborníci ze zahraničí. Národní tým vede Sergej Bělov z Běloruska: „Jedenáct let jsem pracoval v hokejové akademii Dinama Minsk. Pak se objevila nabídka odjet do Abú Zabí, a tak teď pracuji s týmem žen a s juniorským týmem do dvaceti let. A jestli je to složité? Svoje specifika to má, ale je to zajímavé.“

Podle Sergeje Bělova mají hráči i hráčky, o kterých může trenér z titulu své funkce mluvit spíš, talentu dost. Popularita hokeje ve Spojených arabských emirátech roste a má to i praktický důvod – hráči si odpočinou od horka.

„V hale chladno,“ směje se Al Suwaidiová. „Zejména léta jsou u nás opravdu horká a u ledu je vždycky příjemně. A to je jeden z důvodů, proč hokej miluju."

Ve Spojených státech se reprezentační výběr objevil už podruhé a podruhé nešlo o výlet. Na tréninkovém kempu sbíraly arabské hráčky další zkušenosti. Třeba právě kapitánka SAE začínala s hokejem až poměrně pozdě.

„Začala jsem až v patnácti letech, tehdy to bylo v Koreji, v Pchjongčchangu, kde jsem byla na výměnném programu. Byla to výborná zkušenost, a když pak vznikl nový tým v Abú Zabí a hledali hráčky, byla jsem první, kdo se přihlásil. A teď je to moje vášeň,“ říká kapitánka reprezentačního výběru Spojených arabských emirátů Latifa Al Suwaidiová.