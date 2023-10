Rittich pochytal 34 střel, překonal ho jen Hertl. V přípravě NHL se dařilo Blümelovi nebo Jiříčkovi

Dallas i díky gólu Matěje Blümela porazil St. Louis 4:3. Stejným výsledkem zdolalo Buffalo doma Columbus, za který si připsal přihrávku David Jiříček.

Los Angeles dostal do vedení v 50. minutě Alex Laferriere. O nulu připravil Ritticha Hertl, který jej překonal v čase 57:13 švihem z pravého kruhu ke vzdálenější tyči a skóroval v přípravě i ve svém druhém startu.

Prodloužení rozhodl v přesilové hře Samuel Fagemo. Z českých hráčů nastupoval ještě v obraně poražených Jan Rutta. V sestavě Sharks se na rozdíl od minulého utkání neobjevili Radim Šimek, Adam Raška a Filip Zadina.

Vaněček za inkasované góly nemohl. Ve třetí minutě vyšachovala Philadelphia obranu New Jersey a Wade Allison zakončil do odkryté branky. Devils ještě v úvodní třetině otočili skóre trefami Curtise Lazara a Alexandera Holtze.

V 57. minutě ale zapomněli před brankou na Rhetta Gardnera, jenž poslal zápas do prodloužení, které rozhodl Erik Haula. V dresu vítězů nastupoval i Ondřej Palát, zatímco Tomáš Nosek tentokrát nehrál.

Z českých gólmanů chytal v sobotních utkáních už jen Jakub Dobeš, který nastoupil za Montreal v zápase s Torontem od třetí třetiny. Dvaadvacetiletý rodák z Ostravy ze sedmi střel neinkasoval a Canadiens alespoň zkorigovali skóre na konečných 1:3. Jakub Škarek zůstal na střídačce New York Islanders, kteří v městském derby porazili Rangers 5:3.

Dallas i díky gólu Matěje Blümela porazil St. Louis 4:3. Blümel svým prvním gólem v přípravě odpověděl ve druhé minutě na vedoucí branku St. Louis. Český útočník se prosadil z úniku.

První třetina ale patřila Blues, kteří i díky dvěma trefám Braydena Schenna vedli 3:1. Kyle McDonald a Matthew Seminoff ve třetí části vyrovnali a v prodloužení dokonal obrat Jason Robertson. V dresu vítězů na sebe upozornil bitkou Radek Faksa.

Po akci Jiříčka vedl Columbus proti Buffalu už 3:0. Český obránce podpořil útok, vrhl se odvážně mezi dva obránce a předložil puk napravo Patriku Lainemu, který vstřelil svůj druhý gól v zápase.

Rozhodčí ale také Jiříčka dvakrát vyloučili a při jeho trestu vyrovnal Jeff Skinner svou druhou trefou v utkání na 3:3. Zápas rozhodl v 55. minutě Zach Benson. Za vítěze nebodovali Jiří Kulich ani Lukáš Rousek, který ale při závěrečné hře hostů bez gólmana minul ze středního pásma prázdnou branku.

PATTY IS ON 🔥 TODAY! A sweet pass and an 🍎 for Jiricek! @FanaticsBook | #CBJ pic.twitter.com/Spyj3D9d1c

Vancouver s Filipem Hronkem v sestavě vyhrál poprvé v přípravě, když na svém ledě zdolal Edmonton 5:2. Hosté hráli bez svých největších opor Connora McDavida i Leona Draisaitla. Český bek odehrál 21 minut, nastupoval v oslabení i v přesilových hrách. Hrdinou utkání byl jiný obránce Quinn Hughes, který vstřelil dva góly a na jeden přihrál.

Na nosítkách opustil hrací plochu útočník Chicaga Samuel Savoie. Devatenáctiletý útočník se zranil při souboji o puk s obráncem Minnesoty Alexem Goligoskim. Po střetu se držel za nohu. Blackhawks, za které tentokrát nechytal Petr Mrázek, prohráli 2:3 v prodloužení.

Oh man, this does not look good for Sam Savoie. He was screaming in pain and is now being stretchered off the ice. #Blackhawks pic.twitter.com/JCskoUjYQW