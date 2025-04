Nick mě krásně našel bekhendem a Postava neměl šanci, popisuje Kondelík vítězný gól druhého finále

Finále hokejové Tipsport extraligy je po dvou duelech vyrovnané 1:1 na zápasy. Úvodní porážku s Kometou Brno odčinily domácí Pardubice výhrou 2:1 navzdory tomu, že se do vedení dostal soupeř. To by ještě před několika týdny byl pro Dynamo problém. Video Pardubice 8:20 19. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pardubický útočník Jáchym Kondelík vstřelil v druhém finálovém utkání extraligy proti Kometě Brno vítězný gól | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

„Tohle pramení z toho našeho finiše sezony, kde jsme se s tím potýkali. Když jsme dostali gól a prohrávali, tak jsme se začali sesypávat. Nyní v play-off je mentalita úplně jiná. Poučili jsme se z toho a když dostaneme gól, tak nás to naopak nakopne a jdeme si za tím,“ všímá si změny v přístupu v play-off pardubický obránce Jakub Zbořil.

Už před úvodním gólem zápasu mělo domácí Dynamo převahu, místo toho, aby se ale po inkasované brance zaleklo, tak ještě vystupňovalo tlak a brzy přišla blesková otočka díky gólům Lukáše Sedláka a Jáchyma Kondelíka.

„Jako lajna jsme měli hodně šancí už před tím gólem. Na střídačce jsme si pořád říkali, že nám to tam dřív nebo později padne. Hned poté, co jsme si to řekli, přišlo střídání, ve kterém jsme skórovali. Nick mě našel krásnou bekhendovou přihrávkou, kdy brankář Postava to nemohl úplně dobře přečíst a já měl vteřinu času, abych dal gól,“ popisoval okolnosti svého nakonec vítězného gólu Jáchym Kondelík.

Ten v přečíslení dva na jednoho zužitkoval přihrávku Nicka Jonese a překonal brněnského gólmana Michala Postavu. To pro Kondelíka byla celkem nezvyklá situace. „Dal jsem gól střelou asi po šesti letech. Když budeme dělat dobré věci, tak nás to odmění,“ doufá ve větší produktivitu sebe a svých parťáků v útočné formaci Jonese a Kelemena Jáchym Kondelík.

Poslední společný zásah zařídil Pardubicím vyrovnání finálové série na 1:1 na zápasy. Pokračovat se bude v pondělí a v úterý na ledě Brna.