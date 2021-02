O kapku lepší hokej. Do charitativního projektu se zapojil i Jágr, vybralo se přes 800 tisíc korun

Druhý ročník charitativního projektu O kapku lepší hokej pomáhá i v době koronavirové pandemie. DMS zprávy, aukce a další akce letos nadačnímu fondu Kapka naděje vynesly 872 396 korun. Vůbec nejvyšší částka vzešla z dražby dresu Jaromíra Jágra, za který dal jeho nový majitel 45 200 korun, a ve středu večer si ho od hvězdného útočníka osobně převzal. Kladno 14:05 25. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaromír Jágr (vpravo) s vítězem internetové aukce panem Lubošem | Foto: Petr Kadeřábek | Zdroj: Český rozhlas

„Počítal jsem s vyšší částkou, ale už mě nikdo nepřehodil. Hlavně je to ale na dobrou věc. Sám jsem dárce krve, takže O kapku lepší hokej je pro mě i v tomhle symbolická akce,“ říkal vítěz internetové aukce pan Luboš.

Do projektu O kapku lepší hokej se zapojil i Jaromír Jágr. Více v příspěvku Petra Kadeřábka

„My teď také o kapku lepší hokej hrajeme,“ žertoval Jaromír Jágr po utkání, které Kladno vyhrálo nad Ústím nad Labem 9:2. Slavné číslo 68 si v něm připsalo tři gólové přihrávky.

Kladenský klub jako jediný nabídl v projektu O kapku lepší hokej kompletní sadu dresů. Ty se teď dostávají k novým majitelům. Dresy Rytířů vynesly nadačnímu fondu Kapka naděje celkem téměř 207 tisíc korun a půjdou do kladenské nemocnice na léčení dětí s poruchami krvetvorby a dalšími onkologickými onemocněními.

„Děkujeme, že jste se zúčastnil skvělé věci. Vážíme si toho,“ ujistil Jágr a po společné fotce přišlo už jen přání, aby se mohli oba v brzké době znovu sejít na zaplněném stadionu. Jágr na ledě a Luboš ve vydraženém dresu. I proto si Jaromír Jágr nejvíc přeje, aby se současná pandemická situace nezhoršovala

„Už takhle je to špatné. A to nemluvím jen o profesionálním sportu, ale celkově. Děti nemohou sportovat, chybí jim pohyb. Vůbec nevíme, jak to bude dál pokračovat. Záleží na vládě, jaká vydá nařízení, ale snad to bude lepší a lepší a děti se budou postupně vracet do škol a ke sportu,“ přeje si Jágr.