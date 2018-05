Obránce Pyrochta opouští Liberec a míří do NHL, upsal se Nashvillu

„Je varianta, že půjdu hrát do Ameriky, ale uvidíme. Popravdě řečeno jsem o tom zatím nechtěl vůbec mluvit nahlas. Myslím, že ta šance je více než padesátiprocentní, že do zámoří odejdu... Rád bych měl jasno co nejdříve, aby to případně věděli i tady v Liberci. A měli čas si sehnat náhradu," řekl Pyrochta v pondělí dopoledne v Liberci, kde Bílí Tygři zahájili přípravu na novou sezonu.

Trenér Filip Pešán však hned uvedl, že příliš nepočítá s tím, že by Pyrochta v týmu pokračoval. V pondělí večer českého času poté zástupci Nashvillu potvrdili dohodu s obráncem, který nebyl pro NHL draftovaný a mohl tak jednat s jakýmkoliv klubem.

Podle neoficiálních informací o jeho služby mělo zájem i Calgary nebo Vegas. Pyrochta se však domluvil stejně jako například brankář Miroslav Svoboda, který opustil Plzeň, s Predátory. Odchovanec Třebíče v juniorském věku v zámoří působil, neboť hrál dvě sezony v soutěži QMJHL za týmy Victoriaville Tigres a Val-d'Or Foreurs.

Před dvěma lety se ale vrátil do Liberce a vypracoval si místo v kádru Tygrů, i když v obou sezonách hrál i v první lize za Benátky nad Jizerou. Pyrochta je členem stříbrného kádru z mistrovství světa hráčů do 18 let v roce 2014.

#Preds ink defenseman Filip Pyrochta to a two-year, entry-level contract.https://t.co/Qsqf1Ig0JP — p-Nashville Predators (@PredsNHL) 7 May 2018