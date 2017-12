Vítězství po sedmi letech. Hokejová reprezentace porazila Kanadu 4:1

Čeští hokejisté otočili i druhý zápas na Channel One Cupu. Po pražském vítězství nad Finskem a přesunu do Moskvy si poradili s výběrem Kanady, který se bez hráčů z NHL připravuje na olympijské hry v Pchjongčchangu.

/sport/hokej/hokej-euro-hockey-tour-finsko-josef-jandac-martin-ruzicka-hattrick_1712140831_vman Číst článek

V brance českého týmu se tentokrát oháněl Pavel Francouz a musel řešit několik těžkých situací. Kanaďané se v první polovině zápasu často dostávali do šancí a český gólman držel čisté konto až do 32. minuty. Pak ho při přesilové hře překonal ranou zápěstím z levého kruhu Matt Ellison.

„Byl to trošku složitější zápas v tom, že tam nebylo až tak moc střel, ale poslední dobou to za repre takhle bývá. Je tam pár momentů a je super, když to člověk ustojí a nedostane gól. Kluci hráli výborně dozadu, zblokovali hrozně moc střel, jako jeden muž jsme to zvládli,“ řekl po zápase Radiožurnálu Pavel Francouz.

Tým Josefa Jandače zareagoval krátce před druhou přestávkou. Mozíkovo tečované nahození od modré čáry doletělo příhodně přímo na hůl Michala Řepíka, který na nečekanou změnu směru letu kotouče brzy zareagoval, otočil se, připravil si puk na střelu a propálil Brusta.

Rozhodující gól vstřelil s končící 47. minutou Vojtěch Mozík. 24letý obránce Podolska se při přesilovce napřáhl ke střele a otočil skóre.

V závěru se Kanadský tým snažil vyrovnat. Ke hře bez brankáře sáhl dokonce při vlastním oslabení. Hru s odkrytými zády ale potrestali Martin Erat a Michal Řepík brankami na konečných 4:1.

Česká reprezentace porazila Kanadu poprvé od MS v Německu v roce 2010, své působení na Channel One Cupu uzavře v neděli od 11 hodin se Švédskem.

Hokejový Channel One Cup v Moskvě, součást Euro Hockey Tour:

ČR - Kanada 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 40. Řepík (Mozík), 57. Mozík (Polášek, Jan Kovář), 60. M. Erat (Sekáč, O. Němec), 60. Řepík - 32. Ellison (Gragnani, Kozun). Rozhodčí: Gofman, Olenin - Šalagin, Šišlo (všichni Rus.). Vyloučení: 3:3. Využití: 1:1. Diváci: 10.093.

VÍTĚZSTVÍ!

I ve druhém zápase na #ChannelOneCup vítězíme, @HC_Men jsme nakonec porazili o tři góly! O branky se postarali Řepík (2x), Mozík a Erat #CZEvCAN #ChannelOneCup ⛄️ pic.twitter.com/q7CGyEYl1Q — Hokejový nároďák (@narodnitym) 15 December 2017