Očekával jsem od sebe v základní části víc bodů. Pro play off máme silný tým, hlásí útočník Nečas

Hokejista Martin Nečas se s Carolinou chystá na vstup do play off NHL. To Hurricanes začnou v sobotu ve 23 hodin sérií proti New York Islanders. Cíl je jasný - získat slavný Stanleyův pohár. V případě, že se ale Carolina nedostane do další fáze vyřazovacích bojů, se na Nečase můžou těšit i fanoušci v Česku na světovém šampionátu. Praha 16:23 20. dubna 2024

„Doufám, že z play off nevypadneme. Jinak ale jsem domluvený s trenérem české reprezentace, že pokud bychom vypadli, tak další den sedám na letadlo a mířím do Česka,“ přiznává Martin Nečas po své z individuálního pohledu druhé nejúspěšnější sezoně v zámoří.

Se 24 góly a dohromady 53 body ale úplně spokojený není. „Cílil jsem výš. Nebylo to úplně jednoduché, protože jsem od sebe očekával daleko víc bodů,“ přiznává pětadvacetiletý rodák z Nového Města na Moravě.

Carolina se v posledních pěti sezonách dostala ve vyřazovacích bojích minimálně do druhého kola, loni dokonce do konferenčního finále, po kterém už následuje pouze série o Stanley Cup. A Nečas očekává, že by tým mohl další krok udělat už letos.

„Určitě šance je. Navíc na další sezonu máme hodně nepodepsaných hráčů, takže nikdo neví, jaké složení tým bude mít. Všichni se teď soustředíme, abychom došli, co nejdál. Teď chci vyhrát a smlouvu budu řešit až po sezoně. Máme silný tým,“ připomíná Martin Nečas.

Odpočinek u televize

I on má smlouvu v Carolině jen do konce aktuální sezony. Teď je ale na řadě nejdůležitější část ročníku. Program se zhustí do několika týdnů, a tým v ideálním případě čekají čtyři série, ve kterých se pokaždé hraje na čtyři vítězství.

A jak tedy Martin Nečas v nabitém kalendáři relaxuje? „Sezona je dlouhá a za poslední měsíc jsme měli asi sedmnáct zápasů. Už dlouho dopředu jsme věděli, že se nás bude play off týkat, což bylo super. Když mám trochu času, tak si zahraji videohry nebo pokecám s kluky z Česka, které moc často nevidím. Jinak s přítelkyní koukáme na Survivor,“ naráží ofenzivní univerzál, který ale v posledních měsících nastupuje především na křídle, na aktuálně populární televizní sérii.

Nedávno ale Nečas přál i jinému v zahraničí úspěšnému Čechovi - zápasníkovi MMA Jiřímu Procházkovi. „Moc často nekoukám, ale to UFC 300 jsem si nenechal ujít. Pokud se tam nestane nějaké velké zranění, tak je radost na to koukat. S týmem jsme koukali při večeři v Chicagu. Vždy když jsme na tripu, tak si to pustíme společně,“ nabízí hokejista Martin Nečas pohled do kabiny Caroliny Hurricanes, mimochodem nejúspěšnějšího týmu závěrečných týdnů základní části NHL.