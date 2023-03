Schovaná střela a štěstí pro nás, těšilo autora gólu Jeřábka. Podle hráčů Litvínova branka platit neměla

Hokejisté Třince jsou zatím v předkole play-off stoprocentní. Extraligoví mistři zvládli proti Litvínovu oba domácí zápasy a v sérii vedou 2:0. Poslední utkání ale bylo hodně vyrovnané. Oceláři vyhráli 5:4 až v prodloužení. Vítěznou branku dal v 67. minutě Jakub Jeřábek. Hosté se ale s jeho trefou nemohli smířit. Podle jejich názoru totiž přecházelo gólu neodpískané zakázané uvolnění. Třinec 9:54 10. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva Jakub Jeřábek z Třince, Marko Daňo z Třince a Tomáš Marcinko z Třince | Foto: Vladimír Pryček | Zdroj: ČTK

Hokejisté Třince vedou v předkole play-off nad Litvínovem už 2:0 na zápasy. Obhájci extraligového titulu zvládli i druhý domácí duel a Severočechy porazili 5:4 v prodloužení. A právě rozhodující trefa vyvolala velké emoce.

„Říkal jsem si, že ho tam fláknu ještě v prodloužení. Jsem moc rád, že to tam padlo, schovaná střela a štěstí pro nás,“ vtipkuje obránce Třince a hrdina zápasu Jakub Jeřábek.

Litvínovským hokejistům ale do smíchu moc nebylo. Vehementně diskutovali s rozhodčími Janem Hribikem a Pavlem Obadalem. Severočeši upozorňovali na to, že gólové střele předcházelo třinecké nahození do útočného pásma z vlastní poloviny.

Při následném dojíždění puku to nevypadalo, že by byli Oceláři rychlejší, sudí ale i tak nechali ve hře pokračovat. „Asi bez komentáře. Víc na to asi říct nejde, nebo asi jo, ale říkat se nemůže,“ nechce se pouštět do rozborů útočník Litvínova Nikolas Hlava. Ale rozhořčení kvůli neodpískanému icingu bylo na hostujících hokejistech vidět.

Jakub Jeřábek se včera v prodloužení opřel do střely od modré a propálil vše, co mu stálo cestě! @hcocelaricz tak mohli slavit druhé vítězství v sérii! #TRILIT #extraliga #TELH pic.twitter.com/m9qwI9i7gw — Tipsport extraliga (@telhcz) March 10, 2023

Šarvátka mezi hráči

Před závěrečným vyhlašováním nejlepších hráčů utkání došlo mezi Litvínovem a Třincem k hromadné strkanici.

„Celou sezonu chyby a sporné situace jsou a rozhodčí to nemají lehké. Kolikrát je to na obě strany, rozhodčí to vyhodnotili takhle a hrálo se dál,“ komentuje neodpískané zakázané uvolnění Jakub Jeřábek.

Každopádně k situaci ze 67. minuty nemuselo dojít, kdyby Litvínov využil přesilovou hru na začátku prodloužení. V základní hrací době se v početní převaze prosadil hned třikrát.

„Klíčový moment, v prodloužení dostali přesilovku, nevyužili jsme ji a oni naší chyby využili. Celý zápas byl vyrovnaný a rozhodně si myslím, že se nemáme čeho bát, nemáme proč skládat zbraně a jsme připraveni bojovat až do konce,“ dodává hostující útočník Nikolas Hlava, který se v utkání trefil dvakrát.

Série se teď stěhuje do Litvínova za stavu 2:0 pro Třinec.