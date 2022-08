Útočník Palát získal Zlatou hokejku, vítěz Stanleyova poháru sesadil z českého trůnu Pastrňáka

Semkli jsme se a věřili, že to dokážeme, jásali mladíci po překvapivé výhře nad USA, zahrají si o medaile

Porazili papírového favorita a senzačně postoupili do souboje o medaile. Řeč je českých hokejistech do 20 let, kteří ve čtvrtfinále mistrovství světa zvítězili nad výběrem Spojených států.