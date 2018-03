Olomouc porazila v předkole play-off Zlín, Liberec zvítězil v prodloužení nad Spartou

Hokejisté Olomouce vstoupili do předkola play-off výhrou. V prvním zápase série proti Zlínu porazili Berany 3:2, i když poprvé v utkání vedli až ve 43. minutě. Liberec zvítězil nad pražskou Spartou až po prodloužení 3:2. Další souboje jsou na programu už ve středu a opět v Olomouci a Liberci. Olomouc 19:48 6. 3. 2018 (Aktualizováno: 20:55 6. 3. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radost olomouckých hokejistů v zápase proti Zlínu | Zdroj: ČTK

HC Olomouc – Aukro Berani Zlín 3:2

Lépe začali na stadionu v Olomouci hosté ze Zlína. V první třetině se prosadil Pavel Klhůfek, který zůstal zcela sám před bránkářem Konrádem a nemýlil se.

Olomouc dokázala vyrovnat až ve druhé části, kdy se do samostatného úniku dostal Zbyněk Irgl. Jeho pokus ještě Kašík vyrazil, ale jenom na hokejku Petra Strapáče. Ten pak zakončil do zcela odkryté brány.

Olomouc pak poprvé v zápase vedla zásluhou Miroslava Holce ve 43. minutě. Berani ze Zlína ale ještě vyrovnali, když puk za Konráda dostal David Šťastný. O výhře Olomouce rozhodl necelé čtyři minuty před koncem další trefou Strapáč. Další zápas série se hraje už ve středu opět na ledě Olomouce.

První zápas vyšel lépe Olomouci. Zítra je tu ale další duel a my opět zabojujeme o výhru! #OLOvZLN pic.twitter.com/z5QRXTPRzQ — Aukro Berani Zlín (@hokejZlin) 6 March 2018

Bílí Tygři Liberec – HC Sparta Praha 3:2 po prodloužení

Do vedení šli v utkání jako první domácí z Liberce a to díky Tyleru Redenbachovi, který z pravého kruhu mířil přesně do horního rohu brány. Do konce třetiny ale ještě vyrovnal Petr Vrána.

V té další se znovu ujmuli vedení domácí, když druhou trefu přidal Redenbach. Z toho se ale Liberec dlouho neradoval. Za necelou minutu totiž hosté z Prahy znovu srovnali, konkrétně Juraj Mikuš.

Za celou třetí třetinu se ani jeden z týmů prosadit nedokázal a tak se šlo do prodloužení. V tom rozhodl o vítěsztví libereckých Bílých Tygrů Tomáš Filippi, kterému přihrával Martin Bakoš.