Hokejový turnaj v Moskvě ledacos napověděl. Na olympiádě bude reprezentace spoléhat na zkušené hráče

Měli poslední šanci se ukázat na mezinárodní scéně a mnozí toho využili velmi zkušeně. Právě na takové hráče bude český hokej spoléhat na olympijských hrách. Ruský Channel One Cup, na kterém Češi všechny zápasy vyhráli, mohl na jednu stranu napovědět o nominaci, z opačné strany ale také zamotat trenérskému týmu hlavu. Moskva 9:01 18. prosince 2017

„Nechtěl bych to nějak hodnotit. To je na trenérovi a na jiných lidech. Myslím ale, že tento turnaj mi vyšel lépe než Karjala. Je to na trenérech, jsem nohama na zemi. Daří se mi v KHL, teď jsem to na štěstí přenesl i do nároďáku,“ říká obránce Vojtěch Mozík. „Po Karjale jsem ho kritizoval, teď ho naopak musím pochválit, protože moskevský turnaj mu vyšel,“ chválí Mozíka trenér Josef Jandač.

Kostru týmu moc prozrazovat nechce, samozřejmě i proto, že sám ještě přesně neví, jak zkušené jádro obalit. „Týká se to hlavně Romana Červenky a Robina Hanzla. To jsou hráči, kteří kvůli zranění neabsolvovali ani jeden turnaj. Máme trochu problém na centrech. Nemáme až tolik hráčů, kteří by se zapojovali do defenzivní činnosti. A pak chybí centři, ne z toho důvodu, že by to neuměli, ale že jsou pro mezinárodní scénu přece jen hrozně křehcí. Holík, Koukal, Mertl, to jsou kluci, kteří jsou drobnější. Jsou samozřejmě šikovní, jsou chytří, ale když proti sobě máte dvoumetrové chlapy, tak se hraje blbě,“ říká Jandač. I kila a centimetry tak mohou hrát roli.

Na téma zranění je tu každoroční evergreen Jiřího Sekáče, který se opět zranil. U něj ale nápověda, jestli může být v nominaci, zní jasně. „Byli bychom rádi, kdyby se dal dohromady.“

Pak jsou tu další zkušení hráči. Kapitán týmu Martin Erat mluví v přezdívkách, tak abyste se orientovali, postupně hovoří o Vondrkovi, Koukalovi a Michálkovi. „Ať je to Vondrc, který hrál výborně, nebo Kouky, který hrál skvěle při oslabeních. Michy, který sice nedohrál, ale taky hrál dobře a Ondra Němec. Je neskutečné, jak si podrží puk, a tím dodá sebevědomí ostatním klukům. Hráli výborně.“

Radovat se ale kapitán dokáže i s dílčích úspěchů bez ohledu na to, jak dopadnou olympijské hry. „Pro mě je vítězství to, že kluci tady chtějí být a chtějí se porvat o nominaci. Každý kluk, ať už se na olympiádu dostane, nebo ne, odvedl super práci,“ říká kapitán hokejové reprezentace Martin Erat.