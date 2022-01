Hokejisty před olympiádou trápí covid. Při tréninku si proto musel do brány stoupnout kustod

V bráně vzhledem k okolnostem zaskakuje kustod Petr Šulan, který před lety chytal druhou nejvyšší soutěž v ČR a byl dokonce i na MS U20 👏. Dostal dnes hodně zabrat, ale všichni si hráči si této výpomoci moc váží👍. Šuli, díky moc!👌🇨🇿 pic.twitter.com/BonrrHkAvX — Hokejový nároďák (@narodnitym) January 24, 2022 Hokejový národní tým ještě na kempu před olympijskými hrami netrénoval se všemi hráči, kteří jsou k dispozici. Ti, které přeci jen pustí na led negativní test, si ale ještě ani jednou nevystřelili na reprezentačního gólmana. Praha 13:43 25. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Doufám, že gólmani každým dnem vyběhnou,“ těší se obránce Jakub Jeřábek. Na posledním tréninku bylo na ledě pět obránců a dva útočníci. Zbylých pět hráčů je zatím po pozitivním testu v karanténě.

Do branky tak musel kustod Petr Šulán. „Chudák. Nevím, jestli ho ještě budeme dávat dohromady cestou v letadle, to možná celé prospí. Ale zhostil se toho fantasticky. Určitě je příjemnější, když v bráně někdo je, a Petr ze svého řemesla, které hodně dobře dělal, když byl mladší, nic nezapomněl. Snad asi jen fyzičku,“ pousměje se Jakub Jeřábek.

Fyzičku ale musí dohánět všichni. Třeba i obránce Lukáš Klok. Naposledy hrál zápas 3. ledna. Pak dostal covid, a tak mu menší počet hráčů na ledě vlastně vyhovuje.

Hokejový nároďák

@narodnitym Hráče v tom nenechává ani kouč Filip Pešán, který bere tréninky hodně aktivně 💪. Hlavně v závěrečném bagu, kde si nikdo nic nedaruje, se helma hodí🙂. #jakolev 31

„Začali jsme ve čtyřech. Samozřejmě o to těžší to bylo, že nás bylo méně. Člověk je ještě víc v zápřahu, ale jsem za to rád, protože dlouho jsem nebyl na ledě a potřeboval jsem trénovat,“ těší Lukáše Kloka.

Naskýtá se ale otázka, jak takový trénink, při kterém je na ledě minimum hráčů a z toho valná většina obránců vypadá.

„Útočníci byli vždycky jeden nebo dva, takže tréninky byly hodně zaměřené na nás, na beky, což bylo super. Bylo to kompletní, jak vyvážení puků, hodně střelba, přihrávky po modré, spolupráce beků,“ popisuje Jakub Jeřábek, který by měl být v první části týmu, která odcestuje od Pekingu už ve čtvrtek.

Ostatní se budou připojovat k týmu v dalších dnech, až na základě pěti negativních testů.