Reprezentace pojede do Pekingu se třemi náhradníky. ‚Nevěřím, že někdo bude mít šest,‘ říká Nedvěd

Česká hokejová reprezentace nevyužije naplno novou možnost od Mezinárodní hokejové federace. Na olympijské hry do Pekingu totiž mohou týmy nominovat ještě další hráče, kteří sice nebudou bydlet v olympijské vesnici, ale v případě nákazy se mohou k reprezentaci připojit. Praha 21:56 25. ledna 2022

„Jedná se o pět hráčů a jednoho brankáře. V momentální chvíli řešíme tuto možnost jak s hráči, tak s týmy. S největší pravděpodobností využijeme pouze tři hráče,“ řekl generální manažer národního týmu Petr Nedvěd. Podle něj by to měli být dva útočníci a jeden obránce.

Jména se hokejová veřejnost dozví brzy. „Budou mimo olympijskou vesnici, budou mít možnost s námi trénovat, ale budou oddělení od mužstva,“ citoval Radiožurnál Nedvěda.

Na první poslech zajímavé řešení pro ty, kteří jsou součástí soupisky pro olympijský turnaj, a ty, kteří budou na jakémsi izolačním hotelu. V nominaci je 25 hokejistů, k nim by mohlo přibýt dalších šest a trénovat na ledě v partě více než třiceti lidí, to není vždy ideální.

A tak Nedvěd vysvětluje, proč tři hráči do rezervy budou stačit: „Máme určitý počet nejen v kabině - což si myslím, že je to banální a poslední, to se vždy dá vyřešit -, ale samozřejmě úroveň tréninku - čím víc hráčů, tak tím je to obtížnější. Nechceme brát brankáře, protože máme tři brankáře, kteří budou po covidu.“

A tak se do Pekingu - na takový olympijský výlet - podívají nejspíš tři čeští reprezentanti. Samozřejmě s tím, že do zápasu mohou zasáhnout. Je to trochu nezáviděníhodná situace třeba i pro kluby.

„To je úplně něco jiného. Jsi mimo mužstvo, s největší pravděpodobností do turnaje vůbec nezasáhneš, samozřejmě je to zásah do klubu, protože musí hráče uvolnit. Myslím si, že na tom budeme stejně jako všichni ostatní. Nevěřím tomu, že tam někdo pojede se šesti hráči, ale může se to stát,“ říká generální manažer hokejové reprezentace Petr Nedvěd.

Národní tým zatím trénuje v O2 areně a na ledě není ani deset hráčů. První soupeřem pro olympijský turnaj v Pekingu budou pro český tým Dánové.