Z dovolené do reprezentace. Martin Růžička se připojil k hokejovému týmu

„Poslední den a půl byl hektický. Musel jsem se sbalit, nafasovat věci a včera v 6.30 jsem letěl sem,“ popisuje Martin Růžička svoji cestu na Pchjongčchangu.

Přiznal, že po zveřejnění nominace, kde chyběl, byl zklamaný. Zpráva o dodatečné nominaci ho zastihla ke konci dovolené. „Měli jsme v Třinci volno. Akorát jsem se vracel z Dubaje.“

Teplotní rozdíl může být klidně i čtyřicetistupňový. Větším problémem než stupně na teploměru ale bude spíš překonávání časových pásem. Martin Růžička se k týmu už připojil, ale na stadion dorazil v době, kdy jeho reprezentační spoluhráči už byli podruhé v Pchjongčchangu na ledě.

Třinecký útočník tak sedl alespoň na rotoped. „Mrzí mě, že to nevyšlo. Přijel jsem těsně po tom, co kluci začali. Půjdu se aspoň vyjezdit na kolo a hlavně dobře zregenerovat,“ plánoval hned po příletu.

První zápas olympijského turnaji budou hrát Češi proti Jižní Koreji už za dva dny a zatím není jasné, jestli Růžička nastoupí. Sám útočník přiznal, že je mu líto Milana Gulaše, kterého nakonec vystřídal na soupisce národního týmu.

„Po nominaci jsem to vypustil z hlavy a nechtěl jsem se na to upínat. Nikomu jsem nic nepřál. Pustil jsem to z hlavy a telefonát mě překvapil,“ přiznal.

Teď už je ale Růžička členem týmu, který se připravuje na první zápas ve čtvrtek proti domácím Jihokorejcům. I když je Růžička v dějišti her jen pár desítek minut, maximálně hodin, atmosféru vnímá.

„Od fasování věcí po přílet to na vás dýchá. A tady úplně nejvíc. Zatím si to užívám,“ říká útočník hokejové reprezentace Martin Růžička.