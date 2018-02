Gulaš přišel o olympiádu. Zraněný útočník Plzně vypadl z týmu, nahradí ho Růžička

„Je to pro mě těžký moment. Prostě to nechápu, deset minut před koncem se zraním. Hrozně jsem se těšil, konečně vyšla nominace na nějaký takový turnaj a zase si nezahraju,“ řekl novinářům na prvním tréninku reprezentace v Kangnungu Milan Gulaš.

Útočník byl s týmem při dnešním příjezdu do dějiště her, prvního tréninku se ale nezúčastnil a těžko hledal slova, když vysvětloval novinářům, že se svých prvních olympijských her nezúčastní.

„Lékařské vyšetření prokázalo, že na olympijském turnaji nemůže startovat,“ potvrdil českým novinářům v Kangnungu tiskový mluvčí hokejového svazu Zdeněk Zikmund.

Plzeňský útočník je smolařem velkých akcí. Ve výběru pro mistrovství světa byl už pětkrát, ale z různých důvodů na něm nikdy nestartoval. Olympijský start mu zmařilo zranění kolene z přípravného zápasu proti Finsku, útočník má natržený vaz.

Trenér Josef Jandač tak přišel o možnost využít sehranou plzeňskou dvojici Milan Gulaš, Tomáš Mertl, díky které jsou hokejisté Plzně na prvním místě v extralize.

Šest až sedm týdnů mimo, tuší v Plzni

„Samozřejmě nejsme rádi. Mrzí nás to, ale teď musíme udělat všechno proto, aby byl zase fit a mohl nastoupit,“ reagoval pro server iROZHLAS.cz asistent trenéra Plzně Tomáš Vlasák, který sám podobným zraněním před lety prošel.

Západočechům by Gulašovo zranění mohlo zasáhnout nejen do posledních extraligových kol, ale i do sestavy pro pla-off, do kterého vstoupí v polovině března.

„Podrobnější informace zatím nemáme, ale víme, že tohle zranění je na takových šest sedm týdnů, takže s takovou absencí počítáme. Měl by se na něj podívat docent Kolář a pak i tady uděláme nezbytné věci, aby byl Milan rychle v pořádku,“ plánuje Vlasák

Místo Gulaše byl do národního týmu povolán Martin Růžička z Třince, třetí muž kanadského bodování hokejové extraligy. 32letý třinecký útočník se v reprezentaci naposledy blýskl hattrickem proti Finsku.

Milan Gulaš si na turnaji v #PyeongChang2018 nezahraje. Kvůli zranění odcestuje domů. Více na @Radiozurnal1 a Radiožurnál- olympijský speciál pic.twitter.com/6RVm3CQ7Qj — Petr Kadeřábek (@PetrKada1) 12 February 2018