V jedenácti hráčích a s juniory ze Sparty. Národní tým poprvé trénoval před olympiádou

„Pro některé hráče, třeba pro mě, to může být jen jednou v životě, takže si to chci užít naplno a nechat tam úplně všechno, co mám, abychom toho potom nelitovali,“ odhodlaně burcoval po prvním tréninku hokejové reprezentace obránce Adam Polášek. V kabině se ale sešel jen s deseti spoluhráči, další hokejisté národní tým doplní až v následujícíh dnech.

„Protože se připravujeme v Praze, požádali jsme Spartu a doplnili nás kluci ze sparťanské juniorky, abychom tady měli větší počet hráčů a aby ten trénink byl trochu svižnější,“ vysvětloval reprezentační trenér Josef Jandač, jak národní tým vyřešil nedostatek hráčů v úvodu přípravy na olympijské hry.

Na ledě se objevil i mládežnický trenér Sparty František Ptáček, který před sezónou ukončil aktivní karieru. Jak se dostal k tréninku s národním týmem, popisoval Josef Jandač.

„Vypadl nám nějaký obránce, protože musel jet do Litoměřic hrát zápas, a tak mi nabídli Frantu Ptáčka, protože je v plné síle. Tak jsme toho využili a zvládl to dobře,“ popisoval Jandač.

A dvaačtyřicetiletý Ptáček si trénink s národním týmem užil.

„Je to příjemné, kvalitní trénink, dobré nasazení a zase jsem zavzpomínal, jaké to bylo být o kousek mladší. Bylo to fajn," usmíval se po tréninku Ptáček.

Trenér Josef Jandač je za pomoc sparťanské juniorky rád. Reprezentační kouč totiž není zvyklý trénovat s omezeným počtem hráčů. Na rozdíl od příprav na mistrovství světa je totiž olympijská soupiska už uzavřená.

„Je to trochu jiné v tom, že příprava na mistrovství světa probíhá dlouho, je tam poměrně hodně přípravných zápasů a máte tam ještě otevřenou možnost hráčů z NHL. Tudíž musíte udržovat mužstvo ve stavu, jako by nikdo neměl přijet, a pak hráče případně postupně doplňovat nebo potom vyřazovat. Tady je situace daná," vysvětloval Jandač.

Ve čtvrtek se reprezentace rozroste o trio Kolář, Jordán a Zohorna. Další hráči se připojí k národnímu týmu v neděli. Hokejisté z domácí extraligy doplní tým až v dějišti her v Pchjongčchangu.