Hokejista Jaromír Jágr věří, že má ještě velké rezervy v přípravě. Pokud by je odstranil, mohl by hrát hokej do 60 let. Jak vypadá jeho příprava na zápasy? Jak se změnila od té doby, co s hokejem před takřka 40 lety začal? Jak mu pomáhá, že je věřící člověk? Trápí se tím, že se mu zatím nepodařilo založit rodinu? Jak vnímá, že na něj na stadionech diváci pískají kvůli jeho názorům na budoucnost české extraligy? Poslouchejte celý exkluzivní rozhovor pro Olympijský podcast!