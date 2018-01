Olympijský rok: Trenér hokejové reprezentace Josef Jandač obléká fotbalový dres. Kope za Chrustenice

V Pchjongčchangu bude mít nejvíce svěřenců. Během roku, kdy přemýšlí často nad sestavou a cestuje na turnaje, včetně mistrovství světa, si ale občas najde chvíli i na jiný sport.

Z nejvyšší úrovně si jde zahrát tu nejnižší. Dres Chrustenic, který obléká, není hokejový, ale fotbalový. „Vždy si myslím, že to je relax, pak zjistím, že se odrovnám,“ přiznává chvilku před tím, než vběhne na hřiště.

Jeho spoluhráčem je i bývalý hokejista a mistr světa Jiří Veber, se kterým v obci sousedí.

„S Pepou se mi hraje dobře. Diriguje to slušným způsobem, je vidět, že to hrál,“ říkal v poločase Veber. Chrustenice na hřišti Tetína B nakonec vyhráli 2:1 a na podzim je to pro tým, kde hraje i Jandač, zatím jediná výhra