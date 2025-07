Olympijský vítěz Kučera: Hašek jako mladý nemusel trénovat navíc. Jaký byl hokejový život v NHL?

Olympijský vítěz Martin Procházka na Radiožurnálu Sport v hokejové talkshow Čistá hra přivítal bývalého úspěšného obránce a dalšího olympijského vítěze Františka Kučeru. Jaké zázemí měl Kučera v začátcích, když začínal v pražské Spartě? Jak vzpomíná na angažmá v Chicagu, Vancouveru, Columbusu nebo Washingtonu? Jaké vztahy měl s vedením Sparty po různých odchodech? Kdy začal vnímat výjimečnost brankáře Dominika Haška? ČISTÁ HRA Praha 14:52 10. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejista František Kučera | Foto: Anna Rychnovská | Zdroj: Český rozhlas

Františku, jak těžké bylo bránit Martina Procházku?

Nebylo to jednoduché. Když dostal Martin přihrávku do jízdy, tak už ho nešlo chytit, protože on si uměl dobře najít místo.

Kdo vás v dětství přivedl na pražskou Spartu, kde jste s hokejem začínal?

Rodiče. Navíc tam působil v přípravě už můj o dva roky starší bratr. Cesta byla jasná. Šlo jen o to, až mi bude šest sedm let a vyrazil jsem na zimní stadion. Vše se pro mě odehrávalo na Štvanici, takže ráno velká zima, kolem dřevěné tribuny. Sparta byla sice tehdy před revolucí braná jako vládní oddíl, ale podmínky k tréninku byly tristní. Takže jsme cestovali za tréninkem za lepším.

Jaké to bylo hrát před brankářem Dominikem Haškem?

Já jsem Dominika chytil, když byl druhým rokem na vojně. Byla to specifická doba. Přišli jenom na rok tři kluci z Pardubic, tři vysokoškoláci, mezi kterými byl i Dominik Hašek. Z Jihlavy s ním moc vzpomínek nemám, spíše až pak z Nagana, kde jsem viděl, jak se pečlivě připravuje. V Jihlavě tolik přípravě nedával, protože byl mladý kluk, vlezl do brány a všechno chytil. Nemusel trénovat extra navíc, ale každopádně to byl výjimečný gólman.

Život v NHL

Byl jste u jednoho z nejslavnějších gólů Jaromíra Jágra, když se prosadil ve finále Stanley Cupu v roce 1992. Jak na to vzpomínáte?

No, co člověk nadělá, prostě tam prošel. Když se to teď někde objeví v záběrech, tak si řekne hergot, jak to tam udělá. Ale neřeším to, je to dávno. Jediné, co si říkám, je, že co by se stalo, kdyby to Pittsburgh neotočil. Protože v sezoně jsme je ve čtyřech zápasech v základní části porazili. V play-off jsme ale od nich čtyřikrát dostali. Pittsburgh nás tehdy porazil talentem.

Nejen o hokeji se svým hostem mluví bývalý hokejista, olympijský vítěz z Nagana a čtyřnásobný mistr světa Martin Procházka.

Jaké to bylo najednou z federální ligy přestoupit do NHL, kde jste hrál vedle velkých hvězd v čele třeba s Mario Lemieuxem?

Nějak se to tak vyvinulo. Hlavně, co si vybavuji, tak modlou pro nás byl před revolucí hlavně Wayne Gretzky. I teď po dlouhé době si vzpomenu, jak proti mě v prvním zápase jel Gretzky v souboji jeden na jednoho. V hlavně se mi přemítalo, co může udělat. Najednou udělal takový divný pohyb a vymyslel tam nějakou krásnou přihrávku a byl průšvih.

V zámoří jste se musel vyrovnat s častým stěhováním. Jak jste to snášel?

To je na tom to nejhorší, když má člověk děti. Nechci se rouhat, ale kdyby tam šel člověk třeba znova, tak by si to naplánoval tak, že by založil rodinu třeba později. Že jdete do jiného týmu, to neřešíte, ale řešíte to kvůli dětem. Musíte hledat nové doktory, nové školy atd., nejhorší je odloučení od rodiny. To byla pro mě největší psychická zátěž, že vždy při přesunu do jiného klubu neuvidím nějaký čas rodinu a děti.

Máte z klubů, kterými jste v NHL prošel, nějaké artefakty?

Nemám. Mrzí mě, že nemám dres Blackhawks. Mám jenom jeden retro, který byl také krásný. Bohužel ale ty ikonické červené a bílé nemám, ale cením si toho, že Chicago Blackhawks jako jediný celek v NHL snad nemění dresy. Kdyby to změnili, tak by se jim to asi finančně vyplatilo, ale oni si to pořád drží. Mám zarámované týmové fotky, ale mám to doma jen opřené o zeď. Doma mi nadávají, že nejsem schopen s tím něco po těch letech udělat.

Návrat do Čech

Na přelomu tisíciletí jste se ze zámoří vrátil do Sparty. Jak na tři roky v Praze vzpomínáte?

Vzpomínám na to pozitivně. Byly to jedny z nejlepších roků mé kariéry. Navíc se v té době dařilo i národnímu týmu, takže mě těší, že jsem mohl být i součástí toho úspěchu. Byly to famózní tři roky. Se Spartou jsme porazili tehdy dominující Vsetín.

Posluchač Petr se ptá: Jak se vám tehdy hrávalo proti Litvínovu?

Nikdy jsem proti nim neměl problém, to byly jiné týmy, proti kterým člověk nechtěl moc hrát. Vždy se tvrdilo, že na Litvínov je potřeba si dávat pozor do Vánoc, pak jde jejich výkonnost dolů. V Litvínově se většinou nehrál fyzicky náročný hokej, ale vždy tam byli šikovní hráči, kteří uměli přejít soupeře svojí chytrostí. Z Prahy je to kousek, měli tam jednu z nejlepších klobás v extralize, ale zázemí a šatna pro hostující týmy byly trochu horší. My tam ale přijeli hrát hokej, a ne se sprchovat extra dlouhou dobu v šatně nebo se nějak lakýrovat.

Martine, co jsi říkal na informaci v roce 2002, kdy ses dočetl, že ‚pan sparťan‘ František Kučera zamíří do Slavie?

V Praze se to řešilo a někdy to tak v kariéře prostě je. Každopádně je to jen sport, a když nabídka přišla, tak ji prostě vzal.

Na konci kariéry jste myslel na zadní vrátka a vybudoval jste v Letňanech s bratrem novou arénu s dvěma ledními plochami. Jak vás to napadlo?

Ještě do toho byl zapojený jeden člověk, který s tím nápadem přišel, ale pak jsme se rozešli. To je třeba uznat. Věděli jsme, jaká je poptávka po ledu v Praze. Hobby hokejisté si chtěli zahrát a neměli moc kde.

Někde jinde na stadionech jim majitelé areálů ani nedali vědět, že mají třeba zrušený led atd. Tušili jsme, jak to funguje v Americe, a chtěli jsme to tady trochu ukázat. Pak jsem na to kývnul a už nebylo cesty zpět. Hned od začátku jsem se začal rozkoukávat a práce v kanceláři bylo pořád dost.