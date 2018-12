Navrátilcům do reprezentace Jiřímu Novotnému a Ondřeji Němcovi je dohromady 69 let

V reprezentačním dresu spolu hráli naposledy na mistrovství světa v Praze před třemi lety, teď se potkávají znovu. Hokejisté Ondřej Němec a Jiří Novotný se vrátili do národního týmu. Němec přehodnotil svá dřívější slova o konci, a Novotný už se stihl dát zdravotně do pořádku. Tampere 18:09 13. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Novotný (vlevo) s trenérem reprezentace Milošem Říhou | Zdroj: ČTK

„Kdo by se netěšil po třech letech. Čekají nás těžké zápasy, takže se těším. Těšil jsem se hlavně na kluky, na kabinu. Přijeli i kluci, kteří dlouho nebyli, třeba ‚Ňéma‘ se vrátil,“ řekl Radiožurnálu Jiří Novotný, který byl už v nominaci na první turnaj sezony Karjala Cup, ale těsně předtím se ve švýcarské lize zranil a musel se omluvit.

Trenér Říha ho pozval znovu. Novotný navíc vyjede na led jako kapitán národního týmu. V pětatřiceti letech. Ten Ňéma, o kterém mluvil, je obránce Komety Brno Ondřej Němec, který sice už oznámil konec v národním dresu, ale poměrně brzy se nechal znovu přemluvit. Ve čtyřiatřiceti je tak znovu „nováčkem“.

Změna v nominaci na Channel One Cup. Kvůli zranění si nezahraje Gulaš z Plzně Číst článek

„Když mi Zdeněk Šmíd podával ruku, tak mi říkal ‚vítej nováčku‘ a že mám zaplatit něco do kasy. Když už jsem jednou skončil, tak je to asi zase jako znova,“ smál se Ondřej Němec.

Zdeněk Šmíd je kustod národního týmu, který po Němcovi z recese chtěl znovu zápisné. Sám obránce také v žertu doufal, že nebude muset sbírat puky, což je povinnost mladých a nováčků. Němcova návratu si váží také Jiří Novotný.

„Vím, jaké to je, jak to myslel. Má rodinu, dlouho byl v cizině a v těchto letech je náročné jezdit reprezentovat. Má kvalitu, do reprezentace patří a jsem rád, že si to rozmyslel, že je tady a že pomůže,“ dodává kapitán Jiří Novotný, který po více třech a půl letech nastoupí za hokejovou reprezentaci.

Ve Finsku, proti domácím v rámci turnaje Channel One Cup, který bude o víkendu pokračovat v Moskvě.

Druhý navrátilec do reprezentačního dresu Ondřej Němec | Zdroj: ČTK