Palát pomohl bodem k vysoké výhře nad Anaheimem, Gudasovi se v dresu soupeře nedařilo

Český hokejový útočník Ondřej Palát druhým bodem v sezoně NHL pomohl New Jersey k výhře 6:2 nad Anaheimem. Devils vysokým vítězstvím přerušili sérii čtyř proher v řadě.

Hokejisté New Jersey vstupovali do duelu proti Anaheimu z pozice třetího týmu Východní konference NHL, zároveň ale táhli čtyři zápasy dlouhou šňůru bez vítězství. Proti Anaheimu ji razantně ukončili.

Hostující Ducks šli v úvodu zápasu do vedení zásluhou zásahu Brocka McGinna, druhá třetina ale naprosto změnila vývoj hry. Devils v ní nasázeli čtyři branky a odskočili do trháku, který už nepustili.

THE @NHL's LEADING SCORER JUST SCORED AGAIN pic.twitter.com/SMHDppL3fK