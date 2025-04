Palát si Pittsburghu připsal patnáctou trefu v sezoně. McDavid nahrál proti San Jose na čtyři góly

New Jersey poslal do vedení už po 15 sekundách Erik Haula. Palát v čase 6:17 zvýšil tečí na 2:0. Pak už se prosazovali jen hosté. Po gólu a přihrávce si připsali Jevgenij Malkin a kapitán Sidney Crosby.

New Jersey prohrálo podruhé za sebou, ale v Metropolitní divizi mu stále patří třetí příčka a postup do play off má jistý.

McDavid zářil i v druhém utkání po návratu po zranění. V minulém zápase proti St. Louis měl tři asistence, tentokrát se podepsal přihrávkou pod všechny čtyři góly Edmontonu. Kanadský tým rozhodl o domácí výhře nad San Jose ve třetí třetině.

Connor McDavid picks up his third primary assist on the night on Corey Perry's go-ahead goal! 🙌



📺: @Sportsnet or stream on Sportsnet+ ➡️ https://t.co/4KjbdjVctF pic.twitter.com/5iDiZFWFKv